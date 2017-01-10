Чиновники столицы скрывали доходы и имущество

Некоторые государственные и муниципальные служащие Сыктывкара ненадлежащим образом исполняют обязанность по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Это было выявлено в ходе прокурорской проверки.

Сотрудники прокуратуры Сыктывкара изучили сведения, содержащиеся в 240 справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных и муниципальных служащих, и выявили более 40 нарушений закона. Наиболее характерное из них: предоставление недостоверных сведений о полученных в 2015 году доходах и об имеющемся недвижимом имуществе.

Так, муниципальными служащими управления дошкольного образования, управления ЖКХ, управления архитектуры, городского строительства и землепользования администрации Сыктывкара в соответствующих справках не указывались полученные за счет средств материнского (семейного) капитала единовременные денежные выплаты. В ряде случаев не отражались доходы, полученные от продажи недвижимого имущества, скрывались имеющиеся на праве собственности автотранспортные средства и маломерные суда, жилые помещения, расположенные как на территории Сыктывкара, так и за пределами Республики Коми. Выявлены факты занижения площади имеющихся на праве собственности земельных участков и квартир.

Аналогичные нарушения выявлены в ИФНС России по Сыктывкару. Один из сотрудников налоговой инспекции сокрыл факт наличия у него на праве собственности земельного участка для садоводства, доли в праве собственности на трехкомнатную квартиру, расположенные в Ярославской области. Кроме того, государственный служащий не сообщил о получении денежных средств от продажи жилого помещения в Ярославле.

В целях устранения нарушений прокурор города внес главе администрации Сыктывкара, руководителям ее структурных подразделений, а также начальнику ИФНС России по Сыктывкару семь представлений. В них поставлен вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. Рассмотрение представлений находится на контроле прокуратуры.

Ирина СМИРНОВА