Две епархии в одной республике

Одним из основных событий этого года в жизни национально-культурных автономий и религиозных организаций в Коми можно назвать масштабное празднование 95-летия государственности республики, открытие Дома дружбы народов, визит патриарха Кирилла и разделение епархии на две части.

Юбилейный год

Работу по празднованию Дня республики координировал республиканский миннац, а над его организацией трудились все органы исполнительной власти, администрации муниципалитетов и команды творческих сил региона. Впервые в республике работал авиасалон, и он собрал рекордное количество посетителей. Фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта и конной джигитовки также в Коми еще не было. Выставка достижений народного хозяйства – республиканская ВДНХ – возродилась спустя полвека. А развернувшаяся на центральном стадионе грандиозная красочная программа «Сияние Севера» надолго останется в памяти всех тех, кто ее видел. Только в подготовке этого масштабного праздника было занято полторы тысячи человек.

Празднование юбилея прошло не только в городах и райцентрах, но и во всех поселениях. Районы были широко и красочно представлены на основной площадке праздника в Сыктывкаре, и одновременно в районах прошли праздничные мероприятия – пусть менее масштабно, но вполне достойно. Те районные коллективы, которые выступали в Сыктывкаре 21 августа, у себя дома давали концерты на день или два раньше или позже. Благодаря этому по своей географии праздник стал повсеместным.

Дом дружбы народов

В августе в центре Сыктывкара открылся республиканский Дом дружбы народов. Общая площадь здания – более двух с половиной тысяч квадратных метров. Под одной большой крышей смогли разместиться национально-культурные автономии столицы. Все получили свои офисные помещения. В День республики, 22 августа, в большом зале нового Дома дружбы прошла встреча Сергея Гапликова с активистами национально-культурных автономий и диаспор, а 4 ноября здесь состоялся третий республиканский этнофорум «Мы – россияне. Сила в единстве». Сейчас в актовом зале Дома дружбы регулярно проходят концерты, выставки и форумы. В ноябре возглавлявшая учреждение Галина Габушева покинула пост директора и уехала в Санкт-Петербург. В декабре учреждение культуры возглавила Александра Гичева.

Разделение епархии

Основное событие в религиозной жизни региона – это разделение Сыктывкарской и Воркутинской епархии на две части. 16 апреля в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской православной церкви. На заседании был заслушан рапорт епископа Сыктывкарского и Воркутинского Питирима с предложением образовать на территории Республики Коми новую епархию. Синод поддержал прошение о разделении Сыктывкарской и Воркутинской епархии на две части. Южные районы и столица республики вошли в состав Сыктывкарской и Коми-Зырянской епархии, а северные районы (включая Ижму и Усть-Цильму) – в состав Воркутинской и Усинской епархии. Епископом Воркутинским и Усинским стал клирик Шуйской епархии (Ивановская область) игумен Иоанн (Руденко). Питирим стал архиепископом Сыктывкарским и Коми-Зырянским.

Визит патриарха

В июне в Коми состоялся первосвятительский визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Предстоятель Русской православной церкви посетил Сыктывкар и Воркуту. Это не первый его визит в Коми, патриарх бывал здесь в чине митрополита в 1999 и 2005 годах. Во время богослужения патриарх Кирилл произнес на коми языке ряд литургических возгласов, также он вознес молитву о мире на Украине. По завершении литургии архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим приветствовал патриарха и преподнес ему список иконы Божией Матери «Достойно есть». В свою очередь патриарх Кирилл пожелал архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Питириму помощи Божией в окормлении епархии и руководителю Коми Сергею Гапликову успеха в светском управлении республикой. В Воркуте патриарх Кирилл провел молебен в храме Иверской иконы Божией Матери, отслужил заупокойную литию по шахтерам и горноспасателям, погибшим во время февральской аварии на шахте «Северная», совершил чин освящения закладного камня в основание Спасского кафедрального собора.

Школа звонарей

Еще одним событием в православной жизни региона можно назвать прошедшую летом в прилузском селе Ношуль республиканскую «Школу звонарей». По приглашению миннаца в Ношуль приезжал сотрудник коллектива звонарей Московского Кремля и храма Христа Спасителя Константин Мишуровский. Под его руководством в «Школе звонарей» прошли обучение двадцать слушателей. Московский маэстро рассказал им о традициях, истории и теории звонарского искусства. Практические занятия проходили на колокольне сельского храма святого апостола первомученика и архидиакона Стефана. Здесь будущие звонари осваивали канонические звоны: благовест, трезвон, перезвон и перебор. Наставник не только поделился со своими учениками секретами профессионального мастерства, но и провел в сельском храме вечерний концерт колокольного звона. Над старинным коми селом вечером прозвучали московские и ростовские звоны, звоны Троице-Сергиевой лавры, Псково-Печерского и Новодевичьего монастырей.

Артур АРТЕЕВ

Фото автора и Дмитрия НАПАЛКОВА