«Клюква», рок-н-ролл и «Горе от ума»

Пожалуй, к самым неожиданным и резонансным моментам в отрасли можно отнести октябрьское назначение на пост министра культуры, туризма и архивного дела 23-летнего Сергея Емельянова, работавшего последние полгода до чиновничьего кресла директором ухтинского Дворца культуры. В широких кругах до назначения на ответственный пост Сергей Емельянов был более известен как небесталанный эстрадный исполнитель.

Театр года

По активности самой насыщенной в уходящем году была деятельность Государственного театра оперы и балета республики. Практически в конце 2015 года в театр пришел новый директор – Дмитрий Степанов, до того возглавлявший отдел профессионального искусства минкульта, а двумя месяцами позже на должность главного режиссера был назначен Илья Можайский, сменивший Бориса Лагоду. Илья Можайский – режиссер Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Жизнь на «два дома» не помешала режиссеру создать блестящие спектакли, отмеченные зрителями и ведущими российскими критиками. Это оперы Джакомо Пуччини «Тоска», представленная в мае в рамках международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс», и практически заново поставленная «Чио-Чио-сан», которую смогли по достоинству оценить и зрители Великобритании. Раньше сыктывкарского зрителя жители туманного Альбиона увидели и новую постановку оперы «Кармен», которая была показана на зарубежной сцене более тридцати раз. Изю-минка оперного спектакля – хореография фламенко. Сыктывкарскому зрителю спектакль покажут только в будущем году на фестивале «Сыктывкарса тулыс».

Во всех смыслах буквально за несколько месяцев вырос балет театра. В октябре в театре наконец-то появился главный балетмейстер. Эту должность заняла хорошо знакомая по работе с труппой Наталья Терентьева. За два месяца ей удалось сделать практически невозможное: максимально соответствуя штатному расписанию, пополнить труппу и поставить замечательный балет Минкуса «Дон Кихот», который стал украшением недавнего фестиваля балетного искусства «Зарни джыджъяс».

Впервые в рамках «Сыктывкарса тулыс» для представителей СМИ была организована школа критиков. Мастер-классы и разборы полетов для журналистов проводили ведущие российские оперные и балетные критики.

И оперная, и балетная труппы побывали на гастролях в Великобритании. В этом году возобновились и были успешно проведены обменные гастроли с Кировским драматическим театром.

В 2016 году продолжился стартовавший в январе 2015-го цикл симфонических концертов «Отражение в вечности» – проект главного дирижера театра Азата Максутова. Симфонический цикл концертов, равно как и постановка балета «Дон Кихот», стал возможен благодаря гранту главы Коми.

Не столь кардинальные перемены произошли в Академическом театре драмы имени Виктора Савина. Деятельность театра была отмечена двумя крупными постановками главного режиссера Юрия Попова: «Утиная охота» Вампилова и «Горе от ума» Грибоедова, а также вторым Северным театральным фестивалем, в котором, помимо театра из Коми, приняли участие театры Москвы, Перми, Петрозаводска, Котласа. Никаких радикальных кадровых изменений в театре не произошло, не считая тихого ухода бывшего главного, а затем – очередного режиссера Юрия Нестерова, поставившего в здешних стенах шесть спектаклей. Сегодня он служит режиссером в Воркутинском драматическом театре.

Спектаклем-дилогией была отмечена деятельность Национального музыкально-драматического театра. Первая часть этномюзикла «Эжва Перымса зонка» («Мальчик из Перми Вычегодской»), в основу которого историческая повесть Владимира Тимина, с аншлагом прошла в феврале, вторая часть – «Ыджыд Перым да Москуа» – в октябре этого года.

Замечательно открыл театральный сезон Воркутинский драматический театр. Спектакль «Село Степанчиково и его обитатели» по повести Достоевского поставил новый режиссер театра Юрий Нестеров, который всегда максимально глубинно подходит к изучению и проникновению в идею произведения, прорабатывая каждую деталь, слово и мысль автора, открывая тем самым кладезь человеческих эмоций и заставляя зрителей душой сопереживать героям.

До конца театрального сезона еще далеко, но воркутинский театр отметился еще одной безусловной победой. Он был отмечен сразу в трех номинациях на ХIII Международном фестивале русских театров России и зарубежных стран «Мост дружбы» в Йошкар-Оле. Спектакль «Королева красоты» по пьесе Мартина Макдонаха получил диплом лауреата за лучший спектакль, лучшую режиссерскую работу, лучший дуэт.

Музеи и выставки года

Одним из ярких событий стала передача в дар Национальному музею региона коллекции известного воркутинского художника и фотографа Якова Вундера. Картины и оцифрованные фотографии передал от себя и воркутинских геологов министр промышленности, транспорта и энергетики Николай Герасимов. Еще одно беспрецедентное событие – прошедшая в стенах музея выставка уникальных находок археологов Коми, привезенная из Эрмитажа, «Люди. Звери. Боги». Экспонатами выставки стали более полутора сотен древних артефактов, преимущественно – предметов пермского звериного стиля.

Расширил ореол обитания пятый пленэр визуальных искусств «Клюква», участники которого – художники и музыканты из Коми и других российских регионов – в этом году побывали в Арктике. Результатом творческой поездки стала большая выставка в Центре культурных инициатив «Югор» – «Берега».

Творческая жизнь «Югора» в этом году отличилась особой активностью и огромным количеством посетителей, что особенно наблюдалось на «Берегах», а также выставке «Диалоги. Синтез искусств», прошедшей в центре во время Всероссийской акции «Ночь искусств». А к самой «теплой» экспозиции года можно отнести замечательную выставку московской художницы Ирины Андреевой, где все фигуры – от велосипеда до цветка на подоконнике, от скульптуры девочки до настенного календаря – с большой степенью реалистичности были изготовлены из валянной шерсти.

Как самую камерную, негромкую выставку года можно отметить экспозицию графики, акварели и рисунков воркутинского художника и педагога Михаила Терентьева. Художник ушел из жизни в прошлом году, оставив после себя огромное творческое наследие и светлую память всех, кто при жизни знал этого замечательного талантливого мастера.

Большое впечатление на любителей искусства произвела также выставка сыктывкарского художника Ирины Дасюк. Экспозиция была представлена и в живописи, и в графике. Эпицентром выставки явились работы, посвященные укромным уголкам Сыктывкара. Особый авторский взгляд – отличительная особенность выставки «Угол падения солнца».

Потери года

Уходящий год был отмечен и большими утратами. В марте в Воркуте на 56-м году жизни скончался директор Государственного театра кукол Республики Коми Игорь Ковалев. Артист, известный всей театральной России, сыграл в Воркутинском драматическом театре порядка 150 ролей. Театр кукол Игорь Ковалев возглавил в 2013 году. За три года ему удалось удвоить состав актеров, поставить несколько удивительных спектаклей, провести два международных фестиваля «В гостях у Мойдыся». Он мечтал вывести театр на новый качественный уровень, искал сильных режиссеров, работал над новыми проектами. Не случилось.

В июле труппу театра оперы и балета потрясло известие о неожиданной смерти балетмейстера театра, талантливой танцовщицы – 35-летней Ирины Кувардиной.

12 декабря тяжелую утрату понесла авторская песня республики. В этот день перестало биться сердце бессменного директора республиканского ежегодного фестиваля на Крохале, популяризатора бардовской песни, первого руководителя воркутинского клуба «Баллада» Сергея Шеркунова.

8 ноября ушел из жизни народный художник республики Виталий Кокачев. Он совсем немного не дожил до своего 91-летия. Коллег всегда поражали его сила духа и оптимизм. Почти сразу после школьной скамьи он попал на фронт, потерял ногу. Всю жизнь посвятил изобразительному искусству. За последнее девятилетие в республике прошло несколько персональных выставок художника. Значимой для него всегда оставалась тема Великой Отечественной войны – пропущенная через себя и осмысливаемая многие годы спустя.

Гости года

Две знаменитости приняли участие в симфонических концертах цикла «Отражение в вечности». Это пианист, народный артист России, профессор Московской консерватории Владимир Овчинников и победитель конкурса имени Чайковского скрипач Николай Савченко.

Концертом «русского короля рок-н-рола» Дениса Мажукова в апреле завершился десятый джазовый абонемент в Коми республиканской филармонии. Музыканта представил зрителям известный джазовый пианист Даниил Крамер.

В Национальной библиотеке прошел концерт «От А до Я» патриарха авторской песни в республике, создателя легендарного воркутинского клуба «Баллада», бессменного коллекционера, архивариуса авторской песни Виктора Гагина, ныне проживающего в Штутгарте.

Впервые за всю историю Международного конкурса юных вокалистов на приз заслуженной артистки России Ольги Сосновской обладателем Гран-при стал иностранец. Жюри покорили сильные вокальные данные и сценическое обаяние девятнадцатилетнего Йонаса Юда из Швейцарии.

Под венец года в Сыктывкар приехал «последний из шестидесятников», легендарный поэт XX века Евгений Евтушенко. Встреча со зрителем в Коми республиканской филармонии прошла на одном дыхании, зрители встречали и провожали поэта стоя.

Марина ЩЕРБИНИНА

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА