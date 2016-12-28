В Сыктывкаре увековечили память Павла Безносова

Во вторник в столице республики, около входной двери Дома печати, в котором до 1972 года располагался Совет Министров Коми АССР, торжественно открыли мемориальную доску видному государственному деятелю, председателю Совета Министров Коми АССР Павлу Александровичу Безносову.

– Это яркое напоминание о выдающейся политической жизни Павла Безносова, – прокомментировала открытие мемориальной доски заместитель председателя правительства Коми, министр образования, науки и молодежной политики региона Наталья Михальченкова. – В период его деятельности республика развивалась, укреплялась, и результатами этой деятельности мы пользуемся и сегодня. Это заслуга профессионалов, которые стояли во главе региона, а также персональный вклад Павла Александровича, которого мы сегодня в очередной раз благодарим. И молодому поколению, и современным управленческим командам стоит почерпнуть его опыт.

Вице-спикер республиканского парламента Валентина Жиделева напомнила, как слаженно при Безносове работали законодательная и исполнительная власть, что при нем открывались СЛПК, Сыктывкарский университет, театр оперы и балета.

– Я был первым его внуком, и меня назвали в честь деда, – рассказал «Республике» научный сотрудник Института геологии КНЦ УрО РАН Павел Безносов. – Мы часто ходили с ним в лес за грибами, ездили вместе на дачу. Он был очень доступен и открыт в общении как с родственниками, друзьями, коллегами, так и с совершенно незнакомыми ему людьми. В свободное время он любил прогуливаться по аллеям парка имени Кирова, рядом с которым тогда жил. Он никогда не ходил один, но это были не «люди в штатском» и не охрана. Обычно он гулял с представителями предприятий, отраслей и руководства республики. Они обсуждали планы и пути развития народного хозяйства. Многие прохожие узнавали его и здоровались, а некоторые решались подойти и с личными просьбами. Дед всегда внимательно выслушивал их.

Своими воспоминаниями с «Республикой» поделился и сын Павла Безносова – Александр.

– Работа партаппаратчика мало отличалась от жизни военнослужащего, поэтому в 50-60-е годы наша семья постоянно находилась в разъездах, – рассказал он. – Своей главной задачей отец считал заботу о простом коми народе, поэтому практически постоянно был в разъездах по районам. И среди множества проблем, которые приходилось решать, он выделил главную – обеспечить республику дорожной сетью, как между районами, так и выход на центральные регионы страны. И можно сказать, что с этой задачей он справился. Будучи на пенсии, отец часто шутя вспоминал, что трое председателей райисполкомов в свое время обещали ему поставить памятник, если он поможет проложить к ним автодорогу. Отец проблему дорог решил, но про памятник почему-то забыли…

Торжественная церемония завершилась возложением цветов.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дмитрия НАПАЛКОВА

Павел Александрович Безносов родился в Визинге. После окончания школы ушел на фронт. Вернувшись домой в 1942 году после тяжелого ранения, Павел Безносов благодаря организаторским способностям прошел путь от редактора сысольской районной газеты до первого секретаря интинского горкома партии. С 1963 по 1984 год он возглавлял в республике работу исполнительных органов, являлся председателем Совета Министров Коми АССР. В период его работы были открыты крупнейшие производства, такие как СЛПК, разрабатывались масштабные проекты развития дорожной сети, появлялись важные объекты социальной инфраструктуры.