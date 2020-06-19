Переправа через Днепр

В российский Год памяти и славы «Республика» продолжает цикл статей о героях Советского Союза – участниках Великой Отечественной войны, которые родились и выросли в Коми крае или были призваны на фронт в военкоматах Коми АССР. Также к числу героев-земляков относятся и те, кто какое-то время жил и работал в республике. Александр Демидов один из тех, кто до войны приехал работать на север, а затем отправился на фронт из Коми АССР. Хотя он прожил достаточно долгую жизнь – 73 года, но биография его малоизученна. Гвардии рядовой пехоты Александр Демидов получил звание героя 15 января 1944 года.

Родился Александр Демидов в 1915 году в селе Полтево Чернского района Тульской области в крестьянской семье. После нескольких классов начальной школы был принят на работу в колхоз. Затем в поисках лучшей жизни покинул родное село. Трудился на строительстве Бобриковского химкомбината, на распиловочном заводе в Кировской области. Перед самой войной или в первые ее годы он переехал на работу в Коми АССР. На фронт был призван в январе 1943 года Железнодорожным райвоенкоматом Коми АССР. Воевал на Брянском и Центральном фронтах.

Свой подвиг он совершил в сентябре 1943 года при форсировании Днепра. Вот как описан подвиг сапера саперного взвода 234-го гвардейского стрелкового полка (76-я гвардейская стрелковая дивизия, 61-я армия, Центральный фронт) гвардии рядового Демидова в официальном представлении о награждении: «При форсировании нашей частью реки Днепр, западнее города Чернигова, в районе населенного пункта Мысы, Любечского (в другом источнике Репкинского – ред.) района 28 сентября 1943 года гвардии красноармеец Демидов в период подготовки к форсированию сутки не выходил из холодной воды, ремонтируя лодки. Под сильным ружейно-пулеметным и минометным огнем противника в течение двух суток непрерывно перевозил личный состав подразделений полка и материальную часть. Выполняя приказ командира о быстрой переправе материальной части артиллерии, в течение трех суток, без отдыха, под сильным минометным и артиллерийским огнем работал на переправе и только по приказу командира ушел на отдых».

Демидов под огнем противника переправлял на лодках и плотах подразделения полка, материальную часть, боеприпасы, в воде крепил канаты и тросы, ремонтировал поврежденные лодки. При этом был тяжело ранен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии рядовому А.А. Демидову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 3594).

В изданном в 1967 году в Туле сборнике «Туляки – Герои Советского Союза» есть небольшая глава, посвященная подвигу Демидова.

«25 сентября 1943 года советские войска подошли к Днепру недалеко от Чернигова, в районе деревни Мысы, – пишет автор очерка. – Противоположный берег, занятый врагом, через равные промежутки времени посылает в расположение наших частей огневой шквал. Два дня накапливаются части Советской Армии, готовясь форсировать могучую украинскую реку. Как всегда, путь воинам прокладывают минеры и саперы. Среди них рядовой Александр Демидов, молчаливый незаметный солдат, русский парень из деревни Полтево Чернского района Тульской области. Высоко ценит командование Александра – золотые руки у парня: он и минер, и сапер. В ночь на 28 сентября 1943 года Александр Демидов – минер. Он умело, быстро, бесстрашно разминировал участок берега. Теперь нужны средства переправы. Их нет. Найден только рыбацкий ялик. Двухместный. Много пехоты на нем не переправишь. Под пологом ночи Александр с товарищем отчаливает к вражескому берегу. Томительное ожидание. Через два часа они возвращаются с двумя рыбацкими баркасами: увели из-под носа у немцев. Первые пехотинцы заполняют лодки.

Так начинаются трое незабываемых суток Александра Демидова, в течение которых не выходит он из ледяной осенней воды. Трое суток под ураганным огнем фашистов переправляет на правый берег пехоту, ремонтирует поврежденные лодки, тянет трос, грузит боеприпасы. Рейс за рейсом. Вся река – в фонтанах от взрывов. На противоположном берегу горят штабеля бревен: подожгли немцы, чтобы видеть переправу. Очередной рейс. Александр налегает на весла. Рядом встает водяной столб, лавина волн обрушивается на баркас. Пробит борт. Александр передает весло товарищу, плащ-палаткой заделывает пробоину. Новый рейс. Обрывается с трудом натянутый канат. Александр прыгает в воду, ныряет, находит оборванные концы. С помощью товарищей крепит трос непослушными закоченевшими руками. И трое суток не покидает своего поста рядовой Александр Демидов».

Черниговско-Припятская операция (26 августа – 30 сентября 1943 года) – фронтовая наступательная операция советских войск Центрального фронта в Великой Отечественной войне, составная часть Черниговско-Полтавской стратегической операции – первого этапа битвы за Днепр. В ходе операции были разгромлены противостоящие войска вермахта, форсирован Днепр, оказана существенная помощь войскам Воронежского фронта и Степного фронта. Черниговско-Припятская операция стала крупнейшим успехом первого этапа битвы за Днепр. Продвижение войск Центрального фронта под командованием Константина Рокоссовского составило до трехсот километров за 30 дней, такие высокие и стабильные темпы советского наступления полностью ошеломили противника.

Закончил войну Александр Демидов в польском городе Быдгощ 7 февраля 1945 года. Помимо Звезды Героя и ордена Ленина был награжден орденом Отечественной войны I степени и орденом Ленина.

После демобилизации вернулся в родное село, работал в совхозе. Умер 18 февраля 1988 года. Похоронен на родине – в тульском селе Полтево. Помимо барельефа на Аллее Славы в Сыктывкаре, имя Александра Демидова увековечено на памятнике тулякам – Героям Советского Союза в городе Туле, на Стене Героев Советского Союза на территории Мемориального комплекса и Парка Памяти в Урванском лесу в городе Новомосковске, на Аллее Героев, на гранитной стеле на Аллее Славы в парке Победы города Кирова.

Артур АРТЕЕВ

Фото unkomi.ru