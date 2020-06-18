Сбербанк запускает серию онлайн-лекций о построении карьеры

С 18 июня любой желающий сможет стать слушателем онлайн-лекций Сбербанка, которые будут посвящены карьерным тенденциям в сферах ИТ, финансов и экономики, финансовой грамотности, креативному мышлению и корпоративной культуре. Все материалы курса #Sber_U_Days_Online подготовлены сотрудниками HR-блока и Корпоративного университета Сбербанка.Нина Яныкина, исполнительный директор, начальник Центра академических партнерств Сбербанка:

«Благодаря проекту #Sber_U_Days_Online мы поможем школьникам, студентам и молодым специалистам определиться с их карьерными целями, сможем погрузить их в нашу корпоративную культуру и покажем, какие навыки в сотрудниках для нас особенно ценны».

Лекции будут транслироваться один раз в неделю; программа ближайших лекций, информация о спикерах и правила регистрации доступны на сайте.

Первая лекция на тему «Как учить и учиться» пройдет 18 июня, ее проведет Людмила Самойлова из Центра академических партнерств Сбербанка. Также в онлайн-курсе будут доступны лекции на темы: «Планирование и тайм-менеджмент», «Эмоциональный интеллект», «Личный бренд» и другие.

текст ПАО «Сбербанк», фото https://iato.ru/