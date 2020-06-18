Хоккеистка Алина Ичаева: «В балете мне не хватало драйва»

Сыктывкарка Алина Ичаева перешла в хоккей из балета. Желание заниматься брутальным видом спорта было настолько сильным, что она целый год уговаривала родителей, чтобы те разрешили сменить школу искусств на ледовый дворец. Поддержка близких, работа с грамотными специалистами, вера в себя и талант помогли спортсменке дойти до уровня сборной страны и стать чемпионкой Европы. В свои 16 лет она уже кандидат в мастера спорта и в следующем сезоне готовится дебютировать в Женской хоккейной лиге (ЖХЛ) в составе клуба «Атлант» из подмосковного Воскресенска.

Коньки и клюшка вместо пуантов

Алина Ичаева с четырех до восьми лет занималась балетом в сыктывкарской школе искусств. Совсем рядом с этой школой располагается ледовый дворец «Северная Олимпия». Такое соседство в какой-то момент и привело юную балерину в хоккей. На любительском уровне в «Олимпии» играл отец Алины. Как-то посмотрев на игру с его участием, она загорелась идеей тоже заниматься хоккеем. Родителей пришлось уговаривать около года, а потом в процессе тренировок спортсменка часто слышала от окружающих призывы бросить любимое занятие. Однако сильное желание, поддержка родителей и команды помогли не только остаться в хоккее, но и дойти до уровня сборной страны.

О годах, посвященных балету, Алина вспоминает с благодарностью, говорит, что до сих пор любит как современные, так и классические танцы. Ее возмущает, когда она слышит от людей из мира хоккея выражения типа: «Это тебе не балет».

– Всегда в таких случаях говорю: «А вы, что, знаете, как в балете?» Это такая фраза, будто балет – это что-то мягкое и там тюфяки одни. А на самом деле в балете очень сложно. Нужно иметь такой характер, чтобы там остаться, не каждый выдержит, – рассказала собеседница издания. – Нас растягивали просто до слез. Мы вставали к стене одной ногой, вторую поднимали. Когда проходишь это на личном опыте, то такие шутки не воспринимаешь.

Уходу из балета предшествовало одно неприятное событие, о котором спортсменка вспоминает с неохотой. Она попала в ДТП, после чего растяжки и другие балетные упражнения почти невозможно было выполнять. Это стало еще одним фактором, подтолкнувшим сменить род деятельности.

– У меня и до этого возникали мысли уйти. Все-таки в балете не хватало драйва, а я человек по натуре энергичный, – призналась юная чемпионка Европы. – После инцидента с машиной на ноге был шов, начались судороги при растяжке. Нельзя было уже так сильно растягиваться, как раньше. Многие уговаривали остаться, говорили, что балет – это мое. Но я решила по-другому.

Походы юной хоккеистки в ледовый дворец зачастую сопровождались косыми взглядами, к родителям спортсменки обращались незнакомые люди с расспросами о том, зачем они отдали девочку в хоккей. Внутренний стержень и поддержка близких помогли пройти через эти неприятные моменты.

– Некоторые дико реагировали на то, что играю в хоккей. Ловила удивленные взгляды, когда шла с экипировкой в ледовый. Люди не понимали, что я делаю в хоккее, зачем я там, – поделилась девушка. – Потом привыкла и шла уже с гордостью. Просто нужно заниматься тем, что нравится, и не надо ни на кого обращать внимания. Считаю, что если это мое, то необходимо отдаваться этому полностью. Но опять же если я хоккеистка, то это не значит, что у меня в жизни есть только хоккей. Нет. Это и много связей, и много в жизни дорог открывается. Это общение. У меня есть немало и других увлечений: учу языки, пишу стихи, изучаю психологию.

«Подраться мы тоже можем»

В 2014-м в статье «В хоккей играют настоящие девчонки» «Республика» рассказывала о совсем юной Алине Ичаевой. Тогда в «Северной Олимпии» ее тренировал Алексей Майоров. Она играла в команде с мальчишками, и, характеризуя спортсменку, наставник сделал особый акцент на том, что на льду хоккеистка бьется наравне со всеми. По поводу выбора амплуа Алексей Майоров отмечал, что конкретной привязки у детей в таком возрасте еще нет, но Алина явно тяготеет к игре в атаке. Специалист не ошибался, и сегодня девушка играет на правом краю в нападении. О первом тренере Алина вспоминает с большим теплом:

– Я вообще очень благодарна Алексею Геннадьевичу. Если бы не мой первый тренер, то вряд ли бы чего-то достигла. Именно он дал базовую подготовку, заложил основу моего развития. У нас была не самая лучшая команда, и тут, в Сыктывкаре, мы всем проигрывали. Несмотря на это, тренер никогда не махал на меня рукой, а бился за меня, учил.

Спустя несколько лет хоккеистке нужно было двигаться дальше и перебираться в другой город, чтобы выйти на новый уровень. С 2017-го она стала играть под руководством Максима Грозовского за «Атлант» из подмосковного города Одинцово. В Сыктывкаре тренировалась с мальчишками, а там поначалу было сложно привыкнуть к чисто женской команде:

– В женской раздевалке чувствовала себя как-то некомфортно, но потом привыкла. Сейчас все нормально. Нагрузки у Максима Грозовского очень большие. К этому тоже привыкнуть было нелегко. Он всегда давал нам такие жесткие упражнения, которые вырабатывали характер. Этим развил в нас терпение, труд, всегда мы у него работали через пот и кровь. Это не преувеличение. На сборах в Сочи, например, мы выходили в 40-градусную жару на футбольное поле, делали планку, и нам просто прожигало все локти от покрытия. Это были жесткие упражнения, но по факту это дало высокие результаты, потому что сейчас одинцовские девочки – основной состав сборной Московской области.

В настоящее время хоккеистка играет в Воскресенске под руководством Александра Сырцова. В Одинцово вместе с ней перебрались родители, но в другом подмосковном городе она стала жить в спортивном интернате. Отрываться от родительской опеки всегда тяжело, но учиться самостоятельности необходимо. В команде, в которую она попала в Воскресенске, формируется основа сборной Московской области. Со следующего сезона воскресенская команда будет выступать в ЖХЛ, где 16-летней спортсменке придется играть бок о бок с гораздо более взрослыми девушками.

– Еще до пандемии я подписала юношеский контракт на один год. Один сезон отыграю в Воскресенске, а потом буду либо продлевать его, либо рассматривать другие предложения.

О том, что нравится больше: отдавать результативные пасы или забивать красивые голы, Алина говорит, что ей в принципе нравится процесс игры и неважно, какими будут действия, главное, чтобы приносили команде пользу.

– Вообще, рада, что играю на правом краю, – рассказала спортсменка о своем игровом амплуа. – Поначалу, да и до сих пор меня хотят ставить в центр, потому что я активно подключаюсь к игре в защите, а это как раз функция центрального нападающего. Но я остаюсь при своем мнении: хочу играть справа, мне это нравится. Здесь у меня больше свободы действий – могу спуститься в защиту и там помочь девочкам, могу подключиться в нападение. Трудно сказать, что больше нравится: забивать или отдавать пасы. Все зависит от комбинаций, которые мы разыгрываем в тот или иной момент матча. Если комбинация удачно прошла, мы разорвали всю защиту соперника, то тогда, конечно, нравится сама разыгровка. Даже если я вообще не поучаствовала в результативной комбинации, то в любом случае радуюсь. У меня нет такого, что только «я-я-я».

Есть мнение среди любителей спорта, что женский хоккей менее скоростной и агрессивный. С первым утверждением Алина соглашается, а вот по поводу второго возражает:

– В плане физической силы мужчины сильнее, но в плане стервозности выигрывают девушки, потому что если ты кого-то задела, то на тебя будут зуб точить, высматривать и подлавливать. Мужчины подрались, руки пожали, и все. У нас, например, очень часто бывают разные стычки. Я сама достаточно дерзко играю. Игроки делятся вообще на два типа: одни лезут на ворота, другие боятся. Я отношусь к первому типу. А возле ворот обычно всегда бывают стычки. Так принято, ведь вратарь – это полкоманды, и за него нужно уничтожать всех. Это правильно. Во-первых, в игре мы прежде всего спортсменки. Надо понимать, что есть эмоции, и мы тоже можем подраться. Есть задача, необходим результат, и некоторые думают, что: «Ну, девчонки играют, это не интересно». Да, возможно, скорости ниже, но если принципиально важная игра, то не думаю, что она будет менее зрелищной, чем в мужском хоккее.

Чемпионство в Чехии

В прошлом году на талантливую сыктывкарку впервые обратили внимание в тренерском штабе сборной России. Неожиданностью это не стало, отметила собеседница издания:

– Для меня это была большая цель, к которой я шла. Еще тренируясь в Сыктывкаре, знала, что дойду до уровня сборной. Поэтому, когда в первый раз пришел вызов, было такое чувство: «Ну наконец-то».

В составе юниорской команды U16 (до 16 лет) Алина Ичаева отправилась на чемпионат Европы в Чехию. О ходе турнира вспоминает, что эмоций была масса, после сложных подводящих сборов все девочки переживали, так как многие дебютировали на столь высоком уровне:

– У меня тоже присутствовало волнение, но когда приехали на соревнования, то стало понятно, что надо просто играть. В каждой игре боролись. Самой тяжелой игрой на турнире был даже не финал, а полуфинал с чешками. Там нам пришлось бороться не только с ними, но и с их болельщиками. Полные трибуны. Все, естественно, болели за своих. За Россию болел единственный мужчина, и когда все чехи замолкали, он кричал: «Россия-Россия!» Это сильно подбадривало, он сидел у нас прямо за спинами, за скамейкой запасных. Матч оказался напряженным. Довели игру до овертайма, но в итоге смогли выиграть. В финале с финками было не настолько сложно. Нужно было забить несколько шайб и спокойно играть от обороны, чтобы просто довести дело до победы (сборная России оформила чемпионство, победив со счетом 3:0, – авт.).

Следующим крупным турниром для уроженки Сыктывкара должен был стать чемпионат мира в Словакии, но попасть в сборную помешала травма. В этом году – Кубок Европы, его отменили из-за коронавируса. Это была последняя возможность для спортсменки сыграть в составе сборной U16, так как недавно ей уже исполнилось 16, и теперь она будет выступать в возрастной категории до 18 лет.

Со сборной Московской области Алина четыре раза становилась чемпионкой России, в Воскресенске ей еще предстоит проявить себя. Женский хоккей в стране находится на начальных этапах развития, и такие юные дарования, как Алина Ичаева, своим примером могут привлечь внимание девчат к этому виду спорта. Она говорит, что с каждым годом девочек в хоккее становится все больше. Во время паузы из-за пандемии она успела залечить травму в родном Сыктывкаре и усиленно готовится к предстоящему сезону. По примеру одного из своих любимых хоккеистов Никиты Кучерова в гараже, который для этих целей любезно предоставил родной дядя, она отрабатывает различные удары клюшкой:

– Мне там все оборудовали специально, чтобы шайба не отлетала. Занимаюсь по настроению: могу сделать сто бросков, могу триста.

Алине особенно приятно проводить время в столице Коми. Именно здесь начинался ее спортивный путь, здесь закалялся характер. Есть люди, которые не любят вспоминать о своей малой родине, но сыктывкарская хоккеистка не из таких:

– Каждый мыслит по-своему, не хочу никого осуждать. Лично мне Сыктывкар до сих пор дает многое. Сколько лет не живу тут постоянно, но знаю, что у меня есть дом и это только Сыктывкар. Мне не стали домом ни Одинцово, ни Воскресенск. У меня дом всегда здесь, это родное, это то, что всегда в моем сердце будет. Семья у меня вся из Инты. Горжусь тем, что я из Коми. Это дает мне стимул идти дальше.

Ярослав СЕВРУК

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