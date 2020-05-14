Школа жизни Зои Воскресенской

В постоянно действующей музейной экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы Республики Коми в городе Емве Княжпогостского района готовят уголок, посвященный знаменитым людям, связанным с УИС. Открыть его планируется ко Дню ветерана УИС. Первая экспозиция расскажет о Зое Воскресенской – блистательной советской разведчице, известной детской писательнице, служившей около двух лет в лагерях Воркуты. Биография Зои Воскресенской – готовый сюжет для шпионского романа: она служила Родине в разных странах, под разными именами и с разными легендами, была одной из тех, кто разгадал замысел Гитлера и назвал точную дату нападения Германии на Советский Союз. В Воркуту Зоя Воскресенская попала случайно, но заполярный город, по признанию самой разведчицы, стал для нее настоящей жизненной школой.

Под псевдонимом Баронесса

Зоя Воскресенская родилась 28 апреля 1907 года в семье помощника начальника железнодорожной станции Узловая в Тульской области. Когда отец умер, Зое – старшему ребенку в семье – было всего четырнадцать лет. Чтобы помочь в тяжелое время матери кормить семью, девочка устроилась на работу в библиотеку областного батальона ВЧК. Сначала мыла полы, но быстро разобралась в специфике работы библиотеки и вскоре получила должность библиотекаря. В шестнадцать лет стала политруком в колонии для малолетних правонарушителей. В 1928 году Зоя Воскресенская переехала в Москву, где начала работу во внешней разведке (Иностранный отдел ОГПУ).

Молодая привлекательная женщина выполняла разведзадания в Китае, Латвии, Австрии, Германии, Финляндии. Работала под агентурным псевдонимом Баронесса. Изображая аристократку, разведчица опасалась, что ее «рабоче-крестьянское» происхождение выдадут кисти рук. Зое казалось, что они слишком крупные для баронессы, которая по легенде не знала тяжелой работы. Поэтому разведчица приучила себя носить перчатки в любую погоду.

С 1935 по 1939 год Зоя Воскресенская была заместителем резидента советской разведки в Финляндии. Официально она выполняла обязанности руководителя представительства советского ВАО «Интурист» в Хельсинки. В 1936 году в Финляндию приехал советский консул Борис Рыбкин, на самом деле он являлся резидентом. Отношения между резидентом и его помощницей поначалу были сложными, они спорили по любому поводу. Коллега по разведработе показался Зое настолько невыносимым, что она отправила в центр просьбу отозвать ее в СССР. В ответ получила приказ помочь новому резиденту войти в курс дела. Со временем отношения с консулом наладились, а через полгода разведчики направили в центр запрос на разрешение пожениться.

Главными качествами советской разведчицы, которые позволили добиться успеха в получении информации, были наблюдательность и умение располагать к себе людей. Современники отмечали ее очаровательную, обезоруживавшую мужчин улыбку.

Однако это обаяние разведчица, по ее собственным воспоминаниям, использовала лишь в рамках, допустимых моральными нормами. Например, когда ей дали задание соблазнить немецкого генерала, Зоя предложила центру ограничить отношения с «объектом» дружбой. Но руководство настаивало на более близком общении. Тогда Баронесса сообщила, что не может изменить супругу, но и не имеет права изменить Родине, отказавшись выполнить задание. Поэтому выполнит приказ, но после возвращения в Москву покончит с собой. Приказ отменили, несговорчивой разведчице дали другое задание.

В июне 1941-го

В 1939 году Зоя Воскресенская-Рыбкина вернулась в Москву и стала одним из основных аналитиков внешней разведки. К ней шла информация, которую советские агенты собирали по всей Европе.

Весной 1941 года группе, куда входила Зоя Воскресенская, было поручено проанализировать данные зарубежной резидентуры о военных планах Гитлера. Тогда уже многим было понятно, что война с гитлеровской Германией неизбежна. Аналитикам надо было предсказать, когда эта война начнется.

«Наша аналитическая записка оказалась довольно объемистой, а резюме – краткое и четкое: мы на пороге войны. 17 июня 1941 года я по последним сообщениям агентов с волнением завершила этот документ. Заключительным аккордом в нем прозвучало: «Все военные мероприятия Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время». Подчеркиваю, это было 17 июня 1941 года», – много лет спустя писала Зоя Воскресенская.

Аналитическую записку с предсказанием скорого начала войны начальник главного разведывательного управления отвез лично Иосифу Сталину. Главнокомандующий, ознакомившись с документом, назвал вывод разведчиков блефом и распорядился тщательно перепроверить данные. А 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.

Одной из главных загадок XX века стала именно причина этого необъяснимого, противоречащего здравому смыслу отрицания Сталиным возможности начала войны с Германией в июне 1941 года. Бытует мнение, что, сосредоточив войска на границе, Советский Союз мог бы остановить нападение фашистов или хотя бы сократить потери, которые в первые дни войны были огромны. Упорное отрицание разведданных о скором нападении немцев, поступавших от агентов, работавших на разных континентах, принято считать роковым просчетом Сталина.

Уже во время перестройки Зоя Воскресенская вспоминала, что они, аналитики советской разведки, после начала войны тоже пытались найти объяснение поведению главнокомандующего. Решили, что таков был стратегический план Сталина, который в ХХI веке выглядит пророческим. По предположениям разведчиков, Сталин стремился к тому, чтобы весь мир точно знал и никогда не усомнился в том, что самую страшную войну в истории человечества развязала гитлеровская Германия.

Как предполагали аналитики, если бы СССР собрал войска и военную технику у границы, западная пропаганда впоследствии представила бы эти действия как подготовку к нападению на «мирную» Европу, а Гитлера – как военачальника, нанесшего «кровавым Советам» упредительный удар или даже остановившего начавшееся нападение. Тогда Советскому Союзу пришлось бы биться против всего мира.

Отказавшись от подготовки к активным боевым действиям на границе, СССР понес страшные потери, но получил в союзники США, Великобританию и мировое общественное мнение. Сейчас сложно судить, были ли действия Сталина безжалостным стратегическим планом или роковой ошибкой. Но даже сейчас находятся желающие возложить вину за начало Второй мировой войны на Советский Союз. В июне 1941 года они бы точно нашлись, и их было бы немало.

С декабря 1941 года Зоя Воскресенская находилась в Швеции вместе с мужем, который возглавлял резидентуру в этой стране. В 1947 году Борис Рыбкин погиб в загадочной автомобильной катастрофе. Зоя Воскресенская хотела сама неофициально расследовать гибель мужа, но ее неожиданно отозвали в Москву, где вновь поручили аналитическую работу. После смерти Сталина в ходе начавшейся очередной «чистки рядов» у Зои Воскресенской возникли идеологические разногласия с новым руководством советской разведки. В итоге она была уволена – по официальной версии, в связи с сокращением штата.

Для получения пенсии по выслуге лет разведчице не хватало стажа работы в органах госбезопасности – чуть больше года. Точнее, она была уверена, что прослужила своей стране достаточно, даже больше положенной четверти века, но при увольнении выяснилось, что приказ о ее работе в Китае, где она провела два года, «затерялся». Тогда Зоя Воскресенская заявила, что согласна на любую должность, чтобы выработать положенный стаж. Ей предложили работу в Воркуте – в лагере для особо опасных преступников. Такая должность для москвички, полковника госбезопасности, была равносильна ссылке. Но выбирать не приходилось, и в январе 1954 года Баронесса отправилась в Заполярье.

Будни в вечной мерзлоте

Перед поездкой бывшая разведчица собрала информацию о городе, где придется служить. Она знала, что в Заполярье холодно, что «под ногами вечная мерзлота», но не ожидала такой пурги, какой встретила ее январская Воркута.

«В своей легкой шубе, шапочке и тоненьком шерстяном платке в этой круговерти метели я почувствовала себя просто раздетой», – писала Зоя Воскресенская в автобиографической повести «Теперь я могу сказать правду», опубликованной в 1992 году.

Руководство лагеря, где Зое Воскресенской предстояло служить начальником спецотдела, встретило москвичку неприветливо. Появление женщины-полковника в воркутинском лагере для особо опасных преступников назвали «чистым недоразумением» и пообещали разобраться, что за странная кадровая политика у Москвы. Через несколько дней выяснилось, что центр назначение не отменит, руководству лагеря пришлось смириться.

«Быстро пролетели полгода, что засчитывалось за год службы. Я уже могла уйти на пенсию по выслуге лет, но в это время произошло слияние нашего бандитского лагеря с Особым лагерем, в котором содержались политические заключенные, и Прокофьев настоял на том, чтобы начальником спецотдела объединенного лагеря, насчитывавшего до 60 тысяч заключенных, оставалась я. По указанию центра с заключенными рекомендовалось вести политико-воспитательную работу. Политотдел привлек меня в качестве лектора-международника. Я выезжала в воинские части, бывала у заключенных, работавших в шахтах, в отделениях Особого лагеря. На моих лекциях, проходивших обычно в столовых, было всегда полным-полно народу», – описывала лагерные будни в Воркуте Зоя Воскресенская.

Впрочем, работа начальника спецотдела состояла не только в чтении лекций.

«Много десятков тысяч дел хранит воркутинский архив. Среди них дела на матерых бандитов, убийц, насильников, грабителей. Но там же в алфавитном порядке соседствуют дела таких «преступниц», как многодетные женщины, каждая из которых украла на прядильной или ткацкой фабрике моток пряжи или ниток ради того, чтобы заштопать чулки себе или ребенку. Или дела на опоздавших на работу, виновные получали по пять лет заключения, а их детей на эти годы власти отправляли в детские дома», – вспоминала Зоя Воскресенская.

Людям, осужденным за такие «преступления», начальник спецотдела пыталась помочь, добиться отмены приговора. Однажды отобрала пачку уголовных дел, их копии отправила в центральный комитет партии, попросила обратить внимание на «узаконенное беззаконие». Получила ответ из ГУЛАГа: «В вашей просьбе отказано». Но реабилитации нескольких человек все же удалось добиться.

«Я провела в Воркуте около двух лет. Воркута стала для меня большой жизненной школой. Я познакомилась с тысячами изломанных, исковерканных судеб. Видела и пыталась помочь тем, кто был наказан несправедливо», – напишет потом Зоя Воскресенская.

До 1991 года Зоя Воскресенская была известна большинству советских людей как автор книг для детей. Ее рассказы о Ленине включались в школьные хрестоматии. С 1962 по 1980 год книги были опубликованы тиражом 21 миллион 642 тысячи экземпляров. В 1991 году, в эпоху гласности, работу Зои Воскресенской в разведке рассекретили. Тогда разведчица написала свою последнюю книгу, в которой рассказала правду о себе.

Подготовила Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото zvezdaweekly.ru