Илья Семиков: «На самоизоляции тренировался даже больше, чем обычно в апреле»

Лыжник из Усть-Цилемского района Илья Семиков в составе сборной России с сезона-2015/16. Спортсмен был одним из претендентов на участие в Олимпиаде-2018, но отобраться в команду не смог. Тем не менее в тренерском штабе сборной страны продолжали верить в парня из глубинки, и с прошлого года спортсмен начал раскрываться. Дважды на этапах Кубка мира устьцилём попадал в призеры в эстафетах, дважды был в шаге от тройки лучших в индивидуальных гонках. В 2019-м Илье присвоили звание «Мастер спорта международного класса». В интервью «Республике» 26-летний лыжник рассказал о первых успехах, тренировочном режиме в период самоизоляции и планах на сезон-2020/21.

– Как восприняли ситуацию с карантином? Обычно ведь апрель у лыжников время отпусков, а тут пришлось сидеть дома.

– Поначалу расстроился из-за того, что отменили все завершающие сезон старты, так как был в хорошей форме. Потом, когда стало понятно, насколько все это серьезно, то, естественно, пришло понимание, что по-другому быть не могло, ведь здоровье важнее. Поехать в отпуск не получилось. Планировали отправиться в теплые края. Давно на море не были с супругой. Очень хотелось расслабиться после тяжелого сезона. В итоге все время провели в квартире. Но нам, лыжникам, отчасти повезло, что у нас апрель-май – это переходный период, когда тренировки не такие жесткие. Несмотря на время отпусков, у нас тренировки есть всегда, снижаем только объемы. Нужно обязательно по полтора-два часа пять раз в неделю заниматься. Это обязательный минимум, который в домашних условиях было выполнять несложно.

– На самоизоляции какие-то, может, новые методики тренировок изобрели или диковинные блюда готовить научились?

– У меня так получилось, что в апреле я еще никогда так интенсивно не тренировался, как в этот раз. Дома есть и лыжные тренажеры, и петли TRX (упражнения с помощью специальных нейлоновых строп – авт.). Получилось 77 тренировочных часов, это почти как при обычном тренировочном режиме. Еще самообразованием занимался: подтянул английский, чуть-чуть немецкий начал изучать. Все дела по дому, какие только можно было, переделал. А готовит у меня больше супруга, она в бюджетной сфере работает и тоже дома была.

– Летом у лыжников начинается сезон пахоты, как говорит тренер Андрей Нутрихин. Уже есть примерный план работы?

– С мая у нас есть централизованный тренировочный план, а с начала июня выйдем на серьезные нагрузки – примерно по сто часов в месяц. Олег Орестович (Илья Семиков входит в группу лыжников, которой руководит тренер сборной России Олег Перевозчиков, – авт.) сказал, что на лето есть два варианта: тренироваться будем только в России, если границы останутся закрыты, или же будем выезжать за рубеж. Он уверен, что любой вариант не помешает нам хорошо подготовиться к сезону.

– А если в июне еще не снимут карантин?

– Тогда каждому в домашних условиях нужно будет выполнять план. Все равно пробежки, например, можно же будет делать.

– Часто бывает, что кто-то из лыжников из отпуска с лишним весом на первый сбор приезжает?

– У нас есть специальные часы с пульсометрами, и все данные с тренировок отправляются в профиль каждого спортсмена. Данные в режиме онлайн могут смотреть как тренеры, так и аналитики. Это единичные случаи, когда кто-то может приехать с лишним весом, все стараются себя в форме держать. Вклиниться в сезон потом очень тяжело, если наберешь лишние килограммы.

– Олег Перевозчиков тренирует группу дистанционщиков. Вы себя как ощущаете, может, больше универсалом?

– Больше дистанционщиком. По комплекции спринтеры помощнее и повыше, а у меня рост небольшой – 173 сантиметра. Тяжеловато в спринте мне бороться, а на дистанции уже нормально. Конечно, все качества стараюсь подтягивать, в том числе и спринтерские. Но все равно понимаю, что, например, классический стиль лучше получается, и стремлюсь его развивать больше. Как мне сказал когда-то первый тренер Иван Трофимович Попов: «Лучше быть в одной гонке первым, а в другой сотым, чем два раза десятым».

– Как вы начинали заниматься в Усть-Цилемском районе?

– Все школьные годы тренировался под руководством Ивана Трофимовича. Начал заниматься в третьем классе, привели родители. Выбор в плане спорта в селе небольшой, поэтому многие одноклассники и вообще ровесники занимались именно лыжами. Нравилось проводить там время среди друзей и ребят моего возраста, потихонечку простое увлечение перетекло в серьезное занятие.

– А на малую родину часто получается ездить?

– График слишком плотный: то тренировочные сборы, то соревнования. Поэтому нечасто – примерно раз в год. Когда приезжаю туда, то всегда охватывает ностальгия. Конечно, скучаю по близким. У меня там родители, дедушка с бабушкой. Сейчас развито авиасообщение, добраться можно довольно быстро, и они часто в Сыктывкаре бывают, даже на соревнования поболеть за меня приходят.

– Какая трасса в Усть-Цильме (Илья Семиков родом из райцентра – села Усть-Цильма – авт.)?

– В основном поля с затяжными пологими подъемами, есть и лесные участки. Трасса не очень сложная, но в принципе рабочая.

– Как парня из глубинки заметили и пригласили в сборную Коми? Наверное, хорошие результаты были на традиционных сметанинских стартах?

– На этих соревнованиях, кстати, еще высоких результатов не было, ну в двадцатку попадал. А потом уже среди старших юношей на первенстве России стал призовые места занимать. Тогда меня заметили и пригласили. Это как раз где-то 2011 год был, мне было 17 лет. Погружаться в спорт с головой в школьные годы не планировал, так как был щупленьким, больше занимался для здоровья. Потом окреп и стал показывать результаты. Но учебе до этого уделял много времени, поэтому и в университет поступил, как и планировал, на очное отделение. Бакалавром стал, окончив институт экономики и финансов Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина, а потом отучился и в магистратуре по спортивному направлению в Поволжской академии спорта, физкультуры и туризма в Казани.

– В 2015-м вы участвовали в Универсиаде в Словакии, а на следующий год в чемпионате мира среди молодежи в Румынии. Почему там не удалось «выстрелить»?

– Я тогда еще был в сборной Коми. Мы не так много тренировались, если сравнивать с теми же ребятами-юниорами в сборной страны или в молодежке. В то время я учился в университете, причем на очном отделении, поэтому не хватало тренированности, чтобы выступать стабильно. Начало сезона могло быть неплохим, а потом результаты могли упасть. В принципе в те годы тоже были хорошие гонки. Но именно на главных стартах, на первенстве мира, например, что-то не получалось, может, и психологически перегорал.

– С сезона-2015/16 вы в составе сборной России и были претендентом на участие в Олимпиаде в 2018-м. Почему не получилось отобраться и принять участие?

– В 2016-м перешел из молодежной команды в основную, на следующий год был олимпийский сезон (2017/18 – авт.). Во взрослой команде выросли объемы, там все-таки уже мужики тренируются, много силовых тренировок. Не получалось у меня справляться с этими нагрузками, вроде бы старался все выполнять, но организм не реагировал на нагрузку как надо, были признаки перетренированности. Результаты в эти два сезона у меня довольно сильно просели, а с сезона-2018/19 потихоньку все стало получаться. Сейчас у меня основная цель – чемпионат мира, который будет в сезоне-2020/21 (соревнования пройдут в немецком Оберстдорфе в 2021 году – авт.), и уже в следующем сезоне Олимпиада.

– Серьезный прогресс в плане результатов начался с 2019-го: было два подиума в эстафетах (в декабре прошлого года второе место в Норвегии, в марте этого года третье место в Финляндии – авт.). Какие ощущения?

– Классно, конечно, когда попадаешь в тройку лучших. В индивидуальных гонках попасть в призеры было бы еще круче. С Олегом Орестовичем мы уже который год работаем, много вложено труда, и все равно отдача должна была быть. Поэтому результаты были ожидаемы. Первые два года с ним у меня немного результаты просели, но когда они вернулись, то это приятно и радует, мотивирует работать дальше. Все равно еще многое не получается, даже в этом сезоне, например, в ноябре 2019-го сильно заболел, и начало, можно сказать, не задалось. После января стал набирать форму и к марту вышел на пик.

– В Осло в масс-старте на этапе Кубка мира в прошлом сезоне у вас вообще плотная борьба шла, и, заняв четвертое место, всего две секунды лидеру Александру Большунову уступили. Обидно было, что чуть-чуть совсем до попадания в тройку лучших не хватило?

– Когда финишировал, был доволен, а потом, когда анализировал гонку, понял, что там недоработал, тут тоже, и тогда стало обидно. Мне не хватает еще многого. В технике есть изъяны, над этим надо работать. Тренированности не хватает, чтобы попадать на подиум.

– Есть ли кумиры среди спортсменов, примеры для подражания?

– В школьные годы болел за Александра Легкова, всегда нравилось, как он бегает. Из иностранных лыжников нравились норвежцы Петтер Нортуг и Мартин Йонсруд Сундбю. Максим Вылегжанин и Александр Бессмертных тоже были кумирами, а потом пришел в команду и начал с ними тренироваться, такое было необычное чувство. Много бесценных советов получил, общаясь с ними. Из других видов спорта кумиров особо не было. Биатлон еще в детстве очень любил смотреть, норвежец Уле Эйнар Бьорндален нравился.

Если говорить о других видах спорта, то футбол люблю. Всегда играю с удовольствием, если выпадает такая возможность. Раньше реально много футбола смотрел. Болел за «Зенит». После того как в сборную попал, то сосредоточился исключительно на своем виде спорта. Сейчас на тренировки уходит много времени, постепенно охладел к этому, теперь смотрю только поздние стадии или финалы крупных турниров.

– А в биатлоне себя пробовали?

– Да, на чемпионате Коми бегал и даже второе место занимал. Это где-то в 2014-м, когда еще в сборной республики тренировался. В спринте, помню, из десяти выстрелов восемь промахов допустил. Классно, мне понравилось. С винтовкой тяжело бежать, чувствуется, что это не просто на лыжах бежишь. Подходишь на стойку, и так нереально колбасит, даже не понимаешь, как вообще попадать. Две гонки я пробежал: командный спринт и спринт. В командном второе место, а в спринте третье. За счет скорости прибежал третьим, несмотря на восемь промахов, но там и участников в нашем возрасте было человек пять-шесть.

– Перейти совсем в биатлон было бы интересно?

– Да уже поздно. Лет в 20 можно было бы попробовать. Хотя сейчас 26-летняя шведка Стина Нильссон перешла в биатлон, но у нее, видимо, свои мотивы, так как она уже стала олимпийской чемпионкой в 2018-м.

Ярослав СЕВРУК

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