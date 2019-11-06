Вечера для коми театралов

Театральный фестиваль «Коми рытъяс» («Коми вечера») стартовал в Сыктывкаре. Фестиваль посвящен столетию коми профессионального театра, и свое мастерство сыктывкарцам покажут профессиональные, народные и любительские театральные коллективы из районов и городов республики. Гостями форума станут театры из Сольвычегодска (Архангельской области) и западно-сибирского Ханты-Мансийска. Организатором фестиваля выступил Национальный музыкально-драматический театр Коми.

Открытие «Коми рытъяс» прошло 1 ноября в концертном зале столичной администрации. Здесь показали отрывки из лучших пьес коми авторов. 2 ноября на этой же сцене коллектив корткеросского народного театра имени Клермон представил драму «Шондiбанöй-олöмöй» («Солнцеликая жизнь») по пьесе Олега Уляшева «Гытсан». 3 ноября также на этой сцене театральный коллектив «Майбыр кад» из села Богородск, (Корткеросский район) показал драму «Олöмын бужöдъяс» («Ухабы жизни») по пьесе Василия Леканова.

На фестивале также выступят коллективы из Сторожевска, Выльгорта, Шошки, Зеленца, Ижмы, Мохчи, Большого Галово, Помоздино, Айкино, Визинги. Свои постановки покажут артисты из Ухты, драмтеатра имени Виктора Савина, Национального музыкально-драматического театра.

Театры будут представлять свои спектакли в течение месяца. Большая часть спектаклей пройдет в концертном зале «Сыктывкар». Спектакли можно будет также увидеть в республиканском Доме дружбы народов, столичном центре досуга и кино «Октябрь» и Коми культурном центре. Коми спектакли идут с синхронным переводом на русский язык.

Театр-студия «Мозаика» из Сольвычегодска 24 ноября в концертном зале «Сыктывкар» покажет спектакль «Одеяло алкашам не положено» по пьесе коми драматурга Алексея Попова. Трагикомедия в сольвычегодской постановке получила гран-при фестиваля «Фиеста» (Архангельская область) и приз фестиваля «Ярославль литературный» (Ярославль).

В рамках фестиваля 13 ноября Национальный музыкально-драматический театр Коми представит вторую премьеру сезона – музыкальную комедию по пьесе Ивана Торопова «Выль капитан» («Новый капитан»). Это спектакль о молодых людях, взявших на себя тяжелый труд и взрослую ответственность, но при этом сохранивших юношеский задор и влюбчивость. Актеры будут много танцевать, со сцены прозвучит живая музыка.

В рамках общероссийской программы «Большие гастроли. Межрегиональная программа» на фестивале выступит театр обско-угорских народов «Солнце». Гости из Ханты-Мансийска покажут музыкальный спектакль «Сказка на бубне», спектакль «Калека с острова Инишмаан», поставленный по пьесе лауреата премии «Оскар» Мартина Макдонаха и сказку «Елена Премудрая».

Хорошим подарком зрителям фестиваля стала первая книга, выпущенная Национальным театром Коми. В сборник «Теш тыш» вошли юмористические произведения на коми языке – лучшие работы объявленного театром литературного конкурса. Сейчас театр проводит новый конкурс – до 20 ноября здесь ждут от школьников стихи о театре. Стихи могут быть на коми и русском языках, посвященные конкретным спектаклям, и театральному искусству в целом.

Артур АРТЕЕВ

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