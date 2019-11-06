Разбой не по-детски

Подросток угрожал «вынести мозги» продавцу

28 октября в воркутинском поселке Воргашор было совершено разбойное нападение на магазин. Несовершеннолетний нападавший, размахивая пневматическим пистолетом, требовал у работников магазина деньги и угрожал применением насилия.

В интернете появилась видеозапись нападения. На ней видно, как подросток направляет пистолет в лицо женщине-продавцу и что-то кричит. По словам сотрудников магазина, злоумышленник обещал «вынести мозги» продавцу, если администратор, находившийся в зале, не отдаст ему наличные. Женщина под дулом пистолета держалась с поразительной выдержкой, не пыталась сбежать или сопротивляться. В этот момент администратору магазина кто-то позвонил по телефону. Торговый работник сказала нападавшему, что звонит охранник, который вот-вот будет здесь. Нападавший сбежал.

Как сообщил «Республике» представитель администрации магазина, сотрудницу, которой угрожал нападавший, премируют за достойное поведение в экстренной ситуации.

Следственный отдел по Воркуте регионального следственного управления СК России возбудил уголовное дело по факту разбоя, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия. В совершении преступления обвиняется 14-летний подросток, который состоит на учете в полиции, обучается в школе по индивидуальному плану.

По решению суда обвиняемый арестован на два месяца. В рамках расследования будут установлены не только обстоятельства произошедшего, но и причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

В Сыктывкаре в суд уже направлено уголовное дело в отношении взрослого мужчины, который установил своеобразный криминальный рекорд: за один вечер совершил три разбойных нападения – на магазин, аптеку и цветочный салон.

По информации прокуратуры Коми, 19 июня 2019 года наркозависимый сыктывкарец покинул наркологический диспансер, где проходил лечение, и отправился добывать деньги. Около 21 часа он зашел в продуктовый магазин, расположенный по улице Старовского, 44/38, стал угрожать кассиру складным ножом и потребовал передать ему деньги. Кассир позвала на помощь находившихся в торговом зале магазина коллег, чем спугнула злоумышленника.

Потерпев неудачу, мужчина на велосипеде доехал до аптеки по улице Коммунистической, 53 и по аналогичной схеме потребовал от провизора выдать ему наличность из кассы. Испуганная работница аптеки отдала молодому человеку деньги из кассы – чуть более четырех тысяч рублей.

Через некоторое время сыктывкарец появился в цветочном салоне по улице Интернациональной. Там он, угрожая ножом, потребовал от флориста выдать ему цветы, якобы необходимые для подарка матери. Продавец сумела нажать тревожную кнопку, после чего злоумышленник покинул торговую точку.

Задержать мужчину удалось по горячим следам в торговом центре «Рублик». По данным МВД, в момент задержания подозреваемый находился в состоянии наркотического опьянения.

Вину в совершении разбойных нападений мужчина не признал.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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