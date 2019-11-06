Праздник дружбы и единства

Республика отметила День народного единства. Четвертого ноября в городах и районах Коми прошли праздничные мероприятия. Жителей республики поздравили президент России Владимир Путин и глава Коми Сергей Гапликов. Текст поздравительной открытки от руководителя государства опубликован на правительственном портале региона.

«Этот праздник, учрежденный в память о переломных, героических событиях в судьбе страны, выполняет важную нравственную, историческую, патриотическую миссию – восстанавливает связь времен и поколений, неразрывность традиций служения Отечеству, ответственности за его будущее. Эти незыблемые ценности на протяжении веков сплачивают наш народ, помогают выстоять в годину испытаний, служат неиссякаемым источником вдохновения и созидания. Желаю вам успехов, здоровья и всего самого доброго», – говорится в поздравлении главы государства.

В Сыктывкаре местом празднеств по традиции стала Театральная площадь, где звучали поздравительные речи, была организована выставка автомобилей, шла бойкая торговля выпечкой и сувенирами, прошел концерт творческих коллективов города под девизом «Россия объединяет».

Горожан и гостей столицы поздравили и.о. руководителя администрации Сыктывкара Наталья Хозяинова и председатель городского совета Анна Дю. Они отметили, что День народного единства призван напомнить, что все россияне имеют общую историю и судьбу, а Сыктывкар стал общим домом для более 120 национальностей.

В не менее многонациональном Усинске площадкой для праздника стал городской Дворец культуры, где состоялась творческая ярмарка «Самоцветы России». Праздник объединил сразу несколько форматов: концертную программу народных коллективов, мастер-классы, фотозоны и ярмарочную торговлю с национальным колоритом от усинских предпринимателей. Гости ярмарки могли попробовать выпечку разных народов, приобрести изделия народного творчества и декоративно-прикладного искусства, сыграть в национальные игры, поучаствовать в состязаниях и различных мастер-классах.

Интернет-сообщество отметило День народного единства флешмобом: в соцсетях люди выкладывали фотографии в национальных костюмах или с предметами национального быта. Одним из первых к флешмобу присоединился глава Коми Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото vk.com