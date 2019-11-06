Без гаджета не увидишь

Выставка цифрового искусства с применением технологий виртуальной и дополненной реальности AR-VR Lab «Третья реальность. Сыктывкар» открылась 1 ноября в Национальной галерее Коми. Особенность представленных на экспозиции работ – это то, что их просто невозможно увидеть без гаджетов (телефонов, планшетников, VR-очков).
Лаборатория «Третья реальность» – это межрегиональный проект, состоящий из серии интерактивных инсталляций, презентаций, лекций и мастер-классов, которые исследуют пересечения между искусством, технологиями и людьми, живущими в городах Северо-Запада России. В этом году уже прошли выставки в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске.
Первые два дня на сыктывкарской выставке работал поморский музей в формате VR-приложения (виртуальная реальность), созданный после арт-экспедиции в Архангельской области. Участники поездки в Онегу и деревню Ворзогоры создали версию краеведческого музея в технологичном формате. В результате поморский быт и рыбацкие сказки были переосмыслены в технике игрового дизайна. Результат можно увидеть через очки-шлем виртуальной реальности.
На «настенной» экспозиции представлены работы петрозаводского уличного художника Андрея Птицына, в которые вплетены цифровые AR-слои (технология дополненной реальности) в исполнении Александра Тимофеева и Филиппа Гузеева. Авторы предлагают зрителям интерактивное погружение в нематериальный мир, в котором сохранены 3D-артефакты из разных городов. Андрей Птицын делал само изображение на стене. Затем на рисунок накладывали слой дополненной реальности. Третий этап – автор в VR-очках рисовал поверх первых двух слоев.
Открывая выставку, директор галереи Ольга Талянина отметила, что современные технологии стали неотъемлемой частью процесса в цифровом творчестве, а также влияют на искусство в целом.
Куратор выставки Антонина Онишко сказала о том, что во время знакомства с экспозицией выставки у зрителя будет возможность поразмышлять о том, как технологии влияют на искусство и каким оно будет уже в ближайшем будущем.
Зрителям, чтобы увидеть работы и процесс их создания, нужно через QR-код загрузить на гаджет специальное приложение. Благодаря ему можно проследить все изменения объектов. Отдельный проект на выставке посвящен коми мифологии – «Ас-Пу AR» («Мое дерево AR»). Художники виртуально вписали сказочные сюжеты и предметы в улицы Сыктывкара. Но чтобы их увидеть, нужно посмотреть на картины через экран гаджета.
Выставка будет работать до 24 ноября.
Артур АРТЕЕВ
Фото автора
Оставьте первый комментарий для "Без гаджета не увидишь"