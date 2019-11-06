Без гаджета не увидишь

Выставка цифрового искусства с применением технологий виртуальной и дополненной реальности AR-VR Lab «Третья реальность. Сыктывкар» открылась 1 ноября в Национальной галерее Коми. Особенность представленных на экспозиции работ – это то, что их просто невозможно увидеть без гаджетов (телефонов, планшетников, VR-очков).

Лаборатория «Третья реальность» – это межрегиональный проект, состоящий из серии интерактивных инсталляций, презентаций, лекций и мастер-классов, которые исследуют пересечения между искусством, технологиями и людьми, живущими в городах Северо-Запада России. В этом году уже прошли выставки в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске.

Первые два дня на сыктывкарской выставке работал поморский музей в формате VR-приложения (виртуальная реальность), созданный после арт-экспедиции в Архангельской области. Участники поездки в Онегу и деревню Ворзогоры создали версию краеведческого музея в технологичном формате. В результате поморский быт и рыбацкие сказки были переосмыслены в технике игрового дизайна. Результат можно увидеть через очки-шлем виртуальной реальности.

На «настенной» экспозиции представлены работы петрозаводского уличного художника Андрея Птицына, в которые вплетены цифровые AR-слои (технология дополненной реальности) в исполнении Александра Тимофеева и Филиппа Гузеева. Авторы предлагают зрителям интерактивное погружение в нематериальный мир, в котором сохранены 3D-артефакты из разных городов. Андрей Птицын делал само изображение на стене. Затем на рисунок накладывали слой дополненной реальности. Третий этап – автор в VR-очках рисовал поверх первых двух слоев.

Открывая выставку, директор галереи Ольга Талянина отметила, что современные технологии стали неотъемлемой частью процесса в цифровом творчестве, а также влияют на искусство в целом.

Куратор выставки Антонина Онишко сказала о том, что во время знакомства с экспозицией выставки у зрителя будет возможность поразмышлять о том, как технологии влияют на искусство и каким оно будет уже в ближайшем будущем.

Зрителям, чтобы увидеть работы и процесс их создания, нужно через QR-код загрузить на гаджет специальное приложение. Благодаря ему можно проследить все изменения объектов. Отдельный проект на выставке посвящен коми мифологии – «Ас-Пу AR» («Мое дерево AR»). Художники виртуально вписали сказочные сюжеты и предметы в улицы Сыктывкара. Но чтобы их увидеть, нужно посмотреть на картины через экран гаджета.

Выставка будет работать до 24 ноября.

Артур АРТЕЕВ

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