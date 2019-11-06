Гости из Абхазии: Хаджи-Мурат, старая дама и волк Абга

В российский Год театра сыктывкарские зрители впервые смогли увидеть спектакли театра из Абхазии. В рамках федеральной программы «Большие гастроли» 3 и 4 ноября в столице Коми выступил Русский театр драмы имени Фазиля Искандера. Труппа из Сухуми привезла на север спектакли «Хаджи-Мурат» и «Визит старой дамы», а для детей – «Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком».

Спектакли с аншлагом прошли в зале драмтеатра имени Виктора Савина. Гастроли открыла пресс-конференция, во время которой журналисты республиканских СМИ узнали о театральной жизни южной республики.

– Для нас гастроли в Сыктывкаре – историческое событие, – отметил директор русского драмтеатра из Абхазии Ираклий Хинтба. – Коми – это самая северная точка, где мы когда-либо были, но и гастролировать театр начал всего два-три года назад. Сейчас в репертуаре нашего театра шестнадцать спектаклей, и три из них увидит ваша публика.

По словам директора театра, в Сыктывкар прилетели 42 человека. Самый младший – девятилетний актер Давид Закарая. Помимо почти всей труппы театра, приехали режиссеры, художники по свету и балетмейстеры спектаклей. Декорации, реквизит, дополнительное оборудование и костюмы доставили фурой.

Днем 3 ноября для юных зрителей прошла «Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком» по мотивам абхазских сказок с оригинальной музыкой. Постановка режиссера Джамбула Жордания довольно динамичная и наполнена интерактивными эпизодами, поэтому с первой минуты захватывает внимание детей. Детворе особенно понравилось, когда в конце постановки главный герой – волк – спустился в зал и в шутку стал ловить рыбок – юных зрителей.

Вечером того же дня прошел спектакль по мотивам повести Льва Толстого «Хаджи-Мурат» (режиссер Адгур Кове и художник Батал Джапуа). Как отметил Ираклий Хинтба, это единственная на сегодня театральная постановка кавказской повести русского классика. Спектакль был показан театром на фестивале на родине Льва Толстого – Ясной поляне.

«Совершенно новый взгляд на данное произведение, – оставила отзыв на спектакль одна из зрительниц. – Это взрыв эмоций в каждой мизансцене, это прекрасные голоса Абхазии, когда горы содрогаются от великолепия звука, это живой образ актеров, передающих всю боль, которая раскрывается в этой кавказской повести, танцы, от которых кружит голову».

4 ноября прошел спектакль по пьесе Фридриха Дюрренматта «Визит старой дамы». Премьера спектакля, поставленного эстонским режиссером Антоном Киселюсом, прошла минувшим летом, а все последующие десять показов в Сухуми прошли с аншлагом (зал театра насчитывает полтысячи мест). В произведения швейцарского драматурга органично вписались музыка групп Doors и Pink Floyd.

– Наш театр работает без государственной поддержки, которая позволяла бы иметь в репертуаре коммерчески неудачные спектакли, – рассказал Ираклий Хинтба. – Все спектакли, которые у нас идут, должны приносить прибыль в театр, чтобы он мог развиваться, приглашать хороших режиссеров, расширять возможности. Наш театр «директорский», то есть работает с приглашенными режиссерами.

Как добавил Ираклий Хинтба, главное для театра – это успех у зрителя.

Артур АРТЕЕВ

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