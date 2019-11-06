В Ижме выберут руководителя районной администрации

На должность руководителя администрации Ижемского района претендуют уже пять кандидатов.

По информации «Республики» документы на выборы подали Любовь Терентьева, которая руководила районной администрацией района четыре последних года, и Игорь Норкин, возглавлявший Ижемскую администрацию с 2011 по 2015 год. Также среди претендентов на вакантную должность Игорь Истомин, Татьяна Князькина и Бернат Сметанин.

Конкурс на должность руководителя администрации в Ижемском районе стартовал 21 октября. Сейчас приемная комиссия принимает и изучает документы, затем здесь подведут итоги.

На последней сессии районного совета депутаты наделили полномочиями исполняющего обязанности руководителя администрации Романа Селиверстова. Ранее он занимал должность заместителя руководителя администрации муниципалитета.

Андрей ПОПОВ

Фото admizhma.ru