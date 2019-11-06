Стихи и камни Николая Герасимова

1 ноября в Сыктывкаре прошел вечер памяти Николая Герасимова. Вице-премьер правительства Коми, министр инвестиций, промышленности и транспорта региона, геолог, поэт, турист и альпинист ушел из жизни 2 ноября прошлого года на 63-м году жизни.

Вечер памяти организовали региональное министерство промышленности, Институт геологии Коми научного центра и Национальная библиотека республики. Долгие годы Николай Герасимов был дарителем библиотеки, а с 2016 по 2018 год возглавлял попечительский совет учреждения культуры. Но так как здание библиотеки сейчас на капитальном ремонте, то провели мероприятие в одном из залов Института геологии.

В исполнении Олега Ветошева и Леонида Панфиловского прозвучали песни, написанные на стихи Николая Герасимова, а учащиеся республиканского колледжа искусств прочли стихотворения геолога-поэта.

Своими воспоминаниями о Николае Герасимове поделились его друзья и коллеги. Специально к событию библиотека подготовила выставку редких фотографий и сборников, в которых печатались произведения вице-премьера. Институт геологии представил коллекции образцов нефти и камней – образцы горных пород, которые были собраны Николаем Герасимовым.

8 ноября вечер памяти Николая Герасимова пройдет в представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации. Николай Герасимов похоронен на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга.

Артур АРТЕЕВ