Молодежь против терроризма

Юношеская библиотека Республики Коми подготовила интерактивную плакатную выставку «Молодежь – за культуру мира. Против терроризма». Презентация проекта прошла в библиотеке 16 октября.

Как рассказала «Республике» автор проекта – специалист библиотеки Ольга Тарачева, выставку дополнит лекторий «Я и экстремальная ситуация», на котором молодежь узнает, как действовать в чрезвычайных ситуациях. Впрочем, темы лекций-тренингов будут интересны многим: «Если ты оказался в заложниках», «Вы обнаружили подозрительный предмет», «Если начался штурм здания» и т.д.

– Плакаты и лекторий напомнят молодежи, что бдительность, ответственность каждого – арсенал антитеррористических мер, – рассказала библиотекарь. – Ведь с терроризмом следует не бороться, а предупреждать его возникновение. Проект состоит из нескольких блоков. Интерактивная плакатная выставка «Мир без терроризма» снабжена MP3-плеерами с индивидуальными наушниками, чтобы прослушать информацию о терроризме.

Оказывается, террористы были еще в античной эпохе. Об этом «рассказывает» плакат, посвященный истории терроризма.

В течение месяца выставка будет работать в залах Юношеской библиотеки, а затем экспозиция отправится по остальным библиотекам республики.

Основная идея проекта – популяризация среди молодежи государственной политики противодействия терроризму. Конечный результат – повышение информационной компетенции молодежи в вопросах профилактики терроризма. Партнерами проекта выступили отдел по профилактике терроризма и проведению эвакуационных мероприятий Комитета гражданской обороны и ЧС и республиканская молодежная общественная организация «Новое дело».

Проект реализован при поддержке грантового конкурса главы Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства.

Артур АРТЕЕВ

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