Девушка, которую не сломила авария

В сентябре Марина Курочкина из Ухты завоевала свою первую серьезную награду в спорте. Она стала бронзовым призером на Кубке России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Попав в тяжелое ДТП, девушка лишилась возможности ходить и долго не могла справиться с депрессией. Пауэрлифтинг помог ей вновь обрести смысл жизни и уверенность в себе. О нелегком пути к первой победе и новых целях Марина Курочкина рассказала «Республике».

Семь лет назад случилась страшная авария. Девушка вместе со своим молодым человеком и его другом ехали на машине к родственникам. Все произошло под Ухтой.

– У нас «стрельнуло» колесо, и мы на скорости улетели в кювет, перевернулись. Серьезно пострадала только я. Первые пять лет вообще была не активной, не признавала себя инвалидом. Ленилась. Ничего особо не делала, ничем не занималась, ничего не хотелось, – рассказала собеседница издания.

Депрессию удалось побороть благодаря Коми республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. С момента вступления туда для Марины началась новая жизнь. Поначалу она занималась танцами. В России танцы в особенном исполнении очень популярны, действует даже Федерация спортивных танцев на колясках. Но не каждый может справиться со сложными элементами. Девушка вспоминает, как примерно через месяц поняла, что это не для нее, и переключилась на пауэрлифтинг:

– Случайно встретилась с ухтинским тренером Юрием Волковым. Он спросил, не хочу ли я походить в тренажерный зал. Начала там заниматься. У нас есть хороший зал в обществе инвалидов. Потом тренер предложил съездить на соревнования Северо-Западного федерального округа в Карелию и пожать штангу. С этого все и началось.

В Карелию ухтинка отправилась в июле 2017-го, меньше чем через месяц после начала занятий. Естественно, рассчитывать на высокие результаты не приходилось. Главное – надо было получить соревновательный опыт.

– Было даже тяжело поднять гриф, который весил двадцать килограммов. Поначалу отказывалась ехать на соревнования, боялась опозориться, подвести команду, думала, что ничего не выполню, но меня все-таки уговорили.

Марина успешно преодолела страхи и трудности. А в декабре 2017-го на республиканских соревнованиях по пауэрлифтингу среди людей с инвалидностью в Сыктывкаре перспективную спортсменку заметил тренер сборной команды Коми Александр Дерягин. Этот опытный специалист на протяжении многих лет тренирует одну из ведущих пауэрлифтеров региона Галину Маринцеву, регулярно занимающую призовые места на соревнованиях среди людей с ПОДА. Александр Дерягин вселил еще большую уверенность в Марину, сказав, что у нее есть потенциал и в обозримом будущем при должном подходе она сможет «брать» большие веса. Тренер сборной Коми привлек спортсменку к работе в команде региона. Теперь Марина готовится к длительным сборам, которые пройдут в январе 2020 года в Сыктывкаре. На этих сборах она будет усиленно работать, чтобы успешно выступить на февральском чемпионате России.

Галина Маринцева и Марина Курочкина выступают в разных весовых категориях и не являются друг другу конкурентками. Вместе в марте этого года они уже ездили на чемпионат России в Брянск, где Марина заняла четвертое место в весовой категории 41 килограмм, а Галина стала второй в весе 79 кг. В сентябре на Кубке России в Алуште Марина завоевала первую серьезную награду – бронзовую медаль. Она смогла выжать штангу весом 44 кг и тем самым выполнила норматив кандидата в мастера спорта.

– Выполнить норматив как раз и было основной моей целью на этих соревнованиях, – отметила Марина.

Для Галины эти соревнования стали более чем успешными, ведь она не только завоевала серебро, но и установила личный рекорд, осилив штангу весом в 100 килограммов.

Комментируя результат Марины пресс-службе министерства спорта Коми, директор регионального «Спортцентра инвалидов» Олег Горбулин сказал, что как для всей республики, так и для нее самой это большой шаг вперед, ведь можно с уверенностью говорить о появлении конкурентоспособной спортсменки уровня всероссийских соревнований в этой спортивной дисциплине.

Как и все серьезные атлеты, ухтинка мечтает о летних Паралимпийских играх. В следующем году они пройдут в Токио, но о попадании туда пока нет и речи. Спортсменка понимает, что впереди еще много работы:

– Тренируюсь по три-четыре раза в неделю, минимум по три часа длится каждое занятие. Конечно, мечтаю о Паралимпиаде, но для начала мне бы попасть в российскую сборную. Там же жесткий отбор идет. Надо показать очень высокие результаты. Мне еще заниматься до этого и заниматься.

Отвечая на вопрос о том, кто вдохновляет добиваться высоких целей в спорте, Марина не назвала каких-нибудь суперзвезд. Она не смотрит модные мотивирующие видеоролики, в которых эти самые звезды призывают браться за «железо» и бежать в зал.

– Меня радуют и мотивируют мои результаты. Конечно, они растут очень медленно. Вдохновляюсь каждый раз, вспоминая о тяжелых временах, о том, какая я была до этого и какая сейчас, как я себя сделала. Это многого стоит. Вдохновляют и все те, кто рядом: тренеры, родные и близкие. Галина меня тоже сильно мотивирует своими результатами. Она всегда во всем поддерживает. Часто с ней созваниваемся, переписываемся в соцсетях. Она мне много полезных советов дает, причем не только в плане тренировок, а вообще во всем, – рассказала собеседница издания.

Преодолев тяжелый период, теперь Марина отказывается грустить, старается всегда быть на позитиве. Эта сильная духом и жизнерадостная спортсменка заряжает положительной энергетикой всех вокруг. Она вспомнила, как недавно на улице ее остановила какая-то девушка со словами благодарности: «Вы всегда с улыбкой, у вас красивое тело, вы так нас мотивируете».

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com