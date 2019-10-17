Зрители получили дорогой подарок

Двадцать восьмой творческий сезон открылся вечером 13 октября в Национальном музыкально-драматическом театре Коми. Своим зрителям труппа представила премьеру комедии «Дона козин» («Дорогой подарок»). Но так как постоянное помещение театра еще закрыто из-за неоконченного летом ремонта, то премьера прошла в зале Коми республиканской филармонии.

«Дона козин» – пьеса сыктывдинского драматурга Валентины Лекановой и художественного руководителя национального театра Светланы Горчаковой. Действие комедии происходит в коми селе, куда по почте пришла большая посылка из Германии. Этот подарок всполошил жителей. Оказалось, что гостивший год назад в селе немец ужаснулся нечистоплотностью его жителей и отправил в подарок мусорный ящик. Из-за неточного перевода письма жители решили, что немец и сам приедет в село. Срочно начали уборку мусора, посадили цветы и кустарники, снесли старые заборы и сарай. Но немец так и не приехал. Тогда сельчане решили устроить праздник для себя. Славно погуляли. А потом протрезвевший местный умелец решил модернизировать немецкий подарок, что-то покрутил отверткой в мусорном контейнере, и тот заговорил по-коми. А еще контейнер начал перерабатывать мусор, и из него полетели новые тетрадки, туалетная бумага, пластиковые кирпичи, корм для собак и т.д.

Зрители по достоинству оценили и шутки авторов пьесы, и постановку, и игру артистов. Смех смехом, а темы были подняты нешуточные. Это пьянство и безработица на селе, нежелание улучшить свою жизнь. Прозвучала также тема недопустимости создания масштабных мусорных полигонов, на которых отходы из других регионов будут зарываться в грунт и отравлять подземные воды.

– Первый вариант пьесы написала режиссер выльгортского народного театра Валентина Леканова, и четыре года назад она поставила ее у себя, – рассказала «Республике» Светлана Горчакова. – Но для того, чтобы поставить комедию у нас, мне пришлось многое переделать и доработать. Поэтому я стала соавтором. Мы планировали поставить комедию еще два года назад, но все откладывали. И вот сейчас наконец-то очередь дошла до нее.

13 ноября также в зале филармонии пройдет вторая премьера сезона – музыкальный спектакль «Выль капитан» («Новый капитан») по повести Ивана Торопова. Спектакль ставит молодой режиссер Семен Горчаков. Актеры будут много танцевать, а со сцены будет звучать живая музыка. Премьера «Нового капитана» состоится в рамках театрального фестиваля «Коми рытъяс», посвященного столетию коми театра. На культурный форум соберутся театральные коллективы из Корткеросского, Сыктывдинского, Ижемского, Сысольского, Усть-Куломского, Усть-Вымского районов, а также города Ухты. Спектакли пройдут на коми языке, при необходимости русскоязычным зрителям предоставят синхронный перевод.

Не премьерные спектакли покажут в зале сыктывкарской администрации. Здесь в октябре зрители увидят комедии Алексея Попова «Кимöститчысьяс» («Шутники»), Геннадия Юшкова «Му вежан лун» («Троица») и «Му югыдöй менам» («Свет мой земной»).

– У театра нет своего помещения, – напомнила Светлана Горчакова. – Мы арендуем зал, сцену и кабинеты в доме профсоюзов. Ремонт, который планировали сделать за два месяца, не удался. И сейчас мы не можем проводить спектакли у себя. Стоит сказать, что настоящий театр – это не только сцена и зал. Это еще цеха, гримерки, склады. У нас этого ничего нет. Гримерки в бывших офисных кабинетах, где нет даже раковины с водой, чтобы помыть руки после грима. В мужской гримерке, площадь которой шесть квадратных метров, сидят десять человек. Разве это возможно в современном театре. Как нам работать и развиваться дальше?

Тем не менее театр продолжает работу. Сейчас ему предстоят гастроли по районам республики и в других регионах. А в октябре труппа посетит Нарьян-Мар по проекту «Всероссийский театральный марафон». В столице НАО театр покажет музыкальный спектакль «Парма лов» («Душа пармы») и сказку «Ксюша да инопланетянин».

Артур АРТЕЕВ

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