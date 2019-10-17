Оплата проезда банковской картой с помощью эквайринга Сбербанка доступна в 90 городах России

Количество транзакций, проведенных Сбербанком, в транспортном эквайринге достигло 300 миллионов с начала этого года. На данный момент оплатить проезд банковской картой через эквайринг Сбербанка можно в 90 городах на 50 тысячах транспортных средств. Сбербанк является мировым лидером в данной индустрии. Ежемесячно количество поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах и метро, оплаченных с помощью эквайринга Сбербанка, превышает 50 млн.В Сыктывкаре с помощью банковских карт оплачивают проезд более 20% пассажиров, а в Ухте — 18%. К 2021 году Сбербанк намерен обеспечить возможность безналичной оплаты проезда в транспортных средствах всех городов России с населением свыше 100 тысяч человек, а доля оплат банковскими картами прогнозируется на уровне 50% от всего пассажиропотока. Помимо подключения к сервису новых городов, Сбербанк ставит целью применение на банковской карте всех имеющихся инструментов оплаты, которые сейчас реализованы на небанковских носителях – это различные предоплаченные абонементы, накопительные скидки, социальные поездки, мультимодальные решения для всех видов транспорта.

Клиенты могут оплачивать проезд в городском транспорте с помощью бесконтактной банковской карты или смартфона с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay. Запуск бесконтактных платежей на транспорте дает возможность существенно сократить время обслуживания пассажира, делая поездку более комфортной. Клиенты экономят время также благодаря тому, что отсутствует необходимость покупки и пополнения транспортных карт, ведь платеж осуществляется прямо с банковского счета. Кроме того, в периоды запуска промопредложений есть возможность получить скидку при оплате проезда по карте.

Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания клиентов, снизить операционные расходы и увеличить собираемость выручки.

«На сегодняшний день в Республике Коми оплатить проезд с помощью банковской карты в общественном транспорте могут жители Ухты и Сыктывкара. Более 250 автобусов в этих городах оснащены терминалами для безналичного расчета. В скором времени у пассажиров также появится

возможность оплаты с помощью социального проездного. Сбербанк планирует продолжить развивать систему транспортного эквайринга в Коми, поэтому у жителей и в других населенных пунктах появится новый современный способ оплаты проезда»» — отметила исполняющий обязанности Управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук.

Возможность оплаты проезда на общественном транспорте была запущена Сбербанком в феврале 2015 года. Самый масштабный проект реализован в Московской области, где 10,5 тысяч транспортных средств обеспечивают ежедневый объем в почти 500 тысяч проведенных транзакций по оплате проезда.

текст ПАО Сбербанк

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