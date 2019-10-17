Александр Гуцан проинспектировал Коми

15 октября Сыктывкар с рабочим визитом посетил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. Цель поездки, как сообщает пресс-служба главы Коми, – мониторинг исполнения получений и указов президента страны, реализации приоритетных национальных проектов и социальных инициатив главы государства на территории республики.

Центр притяжения книгочеев

Визит начался с посещения первой в Коми модельной библиотеки, созданной на базе Центральной городской библиотеки Сыктывкара. Александр Гуцан и глава региона Сергей Гапликов стали первыми гостями этого современного информационного и культурного центра столицы. На модернизацию учреждения из федерального бюджета направлено 10 миллионов рублей, из республиканского – более четырех миллионов.

Библиотеки нового стандарта открываются по всей стране по поручению президента России Владимира Путина в рамках реализации национального проекта «Культура». В СЗФО в этом году будет обновлено 18 библиотек, в 2020-м – 16.

– Эта обновленная библиотека станет одним из мест, где человек может обогатить свой интеллектуальный и культурный потенциал, – отметил Александр Гуцан, осмотрев учреждение. – Что очень важно, здесь все сделано и для посещения семей с детьми. Благодаря функциональному пространству и разнообразию информационных ресурсов, оборудования каждый сможет найти себе занятие по интересам и с пользой провести время.

Всего в этом году федеральное финансирование в объеме 55 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Культура» получили девять проектов, заявленных Республикой Коми на федеральный конкурс по созданию модельных библиотек.

Награды молодым исследователям

Отличилась республика и в области науки – молодые ученые институтов химии и биологии Коми научного центра УрО РАН Василий Михайлов и Екатерина Прошкина выиграли гранты главы государства. Свидетельства на право получения грантов полпред президента России в СЗФО вручил исследователям в торжественной обстановке. Церемония состоялась в большом зале администрации главы Коми.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник института биологии Екатерина Прошкина изучает, как увеличить продолжительность жизни и замедлить процессы старения. На реализацию своего проекта она получит 1,2 миллиона рублей.

Научный сотрудник лаборатории ультрадисперсных систем института химии, кандидат химических наук Василий Михайлов работает над созданием адсорбентов (поглощающих веществ) для очистителя промышленных отходов.

Как рассказал «Республике» молодой ученый, основная цель его исследования – разработка высокоэффективного регенерируемого магнитного адсорбционного материала для очистки воды (в том числе сточных вод) от тяжелых металлов на примере анионных форм шестивалентного хрома.

– Проблема неполной очистки сточных вод имеет глобальный характер: более 71 процента поверхности Земли покрыто водой, но из-за различных загрязнений для питья пригодно менее одного процента. Ученые активно занимаются этой темой, количество исследований, посвященных адсорбционной очистке воды природными и синтетическими сорбентами, растет, но остается ряд проблем, требующих особого внимания. В частности, очистка воды адсорбентами в условиях, приближенных к промышленным. Соединения шестивалентного хрома – одни из наиболее опасных для живых организмов, даже если их концентрация в воде небольшая. Эти вещества очень канцерогенны. В основе предложенного способа водоочистки лежит процесс адсорбции – при внесении в загрязненную воду магнитного адсорбента хром из раствора будет переходить на поверхность. За счет магнитных свойств адсорбента его вместе с шестивалентным хромом можно будет легко отделить от очищенной воды с помощью магнита. Разрабатываемый адсорбент будет недорогим, и его можно использовать повторно в нескольких циклах водоочистки, – пояснил Василий Михайлов.

Для завершения своего проекта ученый в этом и следующем году получит по 600 тысяч рублей.

– Наука для вас стала делом всей жизни. Благодаря вам приумножается уникальный научный потенциал нашей страны, рождаются прорывные идеи, создаются современные технологии. Сегодня нам необходимо двигаться вперед во всех отраслях, укреплять экономику, социальную сферу, обороноспособность. Ситуация в российской науке сейчас меняется к лучшему. В науку приходит способная, перспективная молодежь. А это значит, что сохраняется связь научных поколений. Уверен, что вы заслужили эти награды, они станут для вас стимулом для продолжения смелой научной работы на благо нашей страны. Желаю дальнейших успехов, – отметил Александр Гуцан, поблагодарив ученых республики за вклад в развитие отечественной науки.

Кроме того, в ходе торжественной церемонии за многолетнюю плодотворную изобретательскую деятельность почетное звание «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» присудили доктору химических наук, профессору, главному научному сотруднику лаборатории отдела Института химии КНЦ УрО РАН Александру Кучину.

Нацпроекты в действии

Во время рабочей встречи главы Коми и полпреда президента Сергей Гапликов подробно рассказал об экономической ситуации в регионе. По итогам девяти месяцев этого года вырос объем промышленного производства. По инвестициям в основной капитал на душу населения республика традиционно занимает высокие позиции по Северо-Западу.

Выросли доходы консолидированного регионального бюджета, сформирован профицит в объеме 8,4 миллиарда рублей. По итогам первого полугодия на 6,6 процента возросла зарплата работников бюджетных организаций.

– Сейчас идет активная работа по формированию и принятию проекта трехлетнего республиканского бюджета. В приоритете – реализация национальных проектов, социальная сфера, поддержка населения, дороги, а также финансовая помощь муниципальным образованиям, – сообщил глава Коми.

В ближайшие годы значительные средства будут направлены на строительство, реконструкцию и ремонт социальных объектов. Только на 2020 год объем бюджетных инвестиций составит 6,8 миллиарда рублей. Эти средства пойдут на больницы, ФАПы, школы, детские сады, дома-интернаты, объекты культуры и спорта.

Сергей Гапликов проинформировал полпреда о развитии проекта «Народный бюджет». Объем финансирования проекта в этом году составил около 90 миллионов рублей. А к 2021 году его планируется увеличить до 200 миллионов.

В рамках реализации нацпроектов в республике реализуются 53 региональных проекта. Общий объем финансирования в этом году, включая средства федерального, республиканского и местных бюджетов, составляет более 6,6 миллиарда рублей. Реализация региональных проектов находится на личном контроле главы региона.

Александр Гуцан поинтересовался о ходе реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», доступности ипотечного кредитования и ситуации в сельскохозяйственной отрасли республики. Сергей Гапликов рассказал, что проект «Формирование комфортной городской среды» набрал высокие темпы и в этом году реализуется в 46 городских округах, городских и сельских поселениях региона. В первую очередь благоустраиваются те общественные территории и дворы, на которые указали сами жители. Кроме того, глава республики сообщил, что в Коми развивается жилищное кредитование. Проводится объемная работа с банками по упрощению процедур оформления ипотечных кредитов. Правительством предусмотрены компенсационные меры по снижению стоимости ипотеки для некоторых категорий граждан, в том числе многодетных семей. Что касается ситуации в сельском хозяйстве, из-за неблагоприятной погоды правительством республики было принято решение компенсировать убытки, понесенные аграриями, и выделить дополнительные средства для сохранения объемов производства. Ежегодно закупается новая сельхозтехника, выделяются дополнительные субсидии и гранты для поддержания не только начинающих аграриев, но и давно действующих предприятий.

Также Сергей Гапликов рассказал о разработке комплексного плана развития моногородов Инта и Воркута, который по поручению президента страны должен быть утвержден до 31 декабря. В плане особое внимание будет уделено поддержке занятости населения, определению перспектив развития угледобычи, финансовому обеспечению мероприятий.

По итогам рабочей встречи Александр Гуцан отметил усилия руководства республики по достижению положительных показателей по основным направлениям социально-экономического развития региона, позитивную динамику в бюджетной сфере, в том числе сокращение госдолга. При этом он обратил внимание на необходимость принятия дополнительных мер, направленных на развитие инвестиционно-строительной сферы, строительства соцобъектов, реализацию в республике новых инвестпроектов. Полпред подчеркнул необходимость безусловного выполнения поручений президента и реализацию национальных проектов, направленных на повышение качества жизни в регионе.

Встреча с талантами

Следующим пунктом в насыщенной программе визита полпреда стало посещение Гимназии искусств при главе Республики Коми имени Юрия Спиридонова. Александр Гуцан и Сергей Гапликов пообщались с педагогами, оценили творческие таланты и способности воспитанников учебного заведения.

В день визита полпреда в Сыктывкаре стартовал крупнейший проект Года театра на территории Северо-Западного федерального округа – Всероссийский театральный марафон. Александр Гуцан и Сергей Гапликов приветствовали участников и гостей знакового события.

Торжественная церемония старта Всероссийского театрального марафона на территории СЗФО и закрытия III Северного театрального фестиваля состоялась в Государственном академическом театре драмы имени Виктора Савина.

– Театральный марафон – одно из самых значительных событий Года театра, провозглашенного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Сегодня символ Года театра переходит от Северо-Кавказского федерального округа к Северо-Западному. Начинается завершающий этап театрального марафона, который, уверен, принесет немало прекрасных встреч, ярких спектаклей, соберет тысячи восторженных зрителей. Желаю вам найти время и погрузиться в этот притягательный театральный мир, – сказал Александр Гуцан.

– Республике Коми выпала огромная честь принимать первой в Северо-Западном федеральном округе Всероссийский театральный марафон. Я благодарю гостей, приехавших на открытие театрального марафона, творческие коллективы – участников III Северного театрального фестиваля, которые радовали сыктывкарскую публику своими спектаклями в течение двух недель. Спасибо за ваше рвение, талант и искусство, которым вы живете и радуете нас, – отметил Сергей Гапликов.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru