Финны заинтересовались реализацией проектов в Коми

В ходе рабочей поездки в Хельсинки глава Коми Сергей Гапликов провел ряд деловых встреч с представителями Федерации лесной промышленности Финляндии и финских компаний. На встречах обсуждалась возможность участия финских партнеров в реализации совместных проектов. Один из них – строительство в республике нового целлюлозно-бумажного комплекса.

С опытом эксплуатации подобных объектов глава Коми ознакомился на заводе Äänekoski финской лесопромышленной группы Metsä Group. Предприятие введено в эксплуатацию в 2017 году. Его мощность – 1,3 миллиона тонн целлюлозы и 250 тысяч тонн трехслойного картона в год. Предприятие в ходе строительства называлось крупнейшим инвестиционным проектом в истории лесного сектора Финляндии, его стоимость составила 1,2 миллиарда евро. На заводе Äänekoski внедрены передовые финские технологии и автоматизированные системы управления мирового уровня.

Также Сергей Гапликов провел переговоры с представителями компании «Finnvera», которая является официальным экспортно-кредитным агентством Финляндии, и компании «Valmet» – лидера в области разработки и производства оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности и энергетики.

На встрече с представителями компании SWECO обсуждались вопросы оказания консалтинговых услуг в области строительства, архитектуры и экологического инжиниринга. В Республике Коми инициированы проекты переработки промышленных отходов, в которых потенциально востребован опыт SWECO.

– Совместно с Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров России мы рассматриваем возможность строительства в Республике Коми целлюлозно-бумажного комплекса, который будет соответствовать требованиям бережливого освоения природных ресурсов и охраны окружающей среды. Для реализации такого крупного проекта нужны инвестиции, технологии и опыт. Все это у финнов есть, они признанные мировые лидеры в этой отрасли. И, конечно, мы бы хотели, чтобы они стали нашими партнерами в реализации этого проекта. В ходе переговоров финская сторона выразила заинтересованность, и мы договорились продолжить наши переговоры, – прокомментировал глава Коми.

По итогам деловых переговоров с представителями Федерации лесной промышленности Финляндии и финских компаний Сергей Гапликов поручил министру инвестиций, промышленности и транспорта Александру Ремиге создать рабочую группу, которая займется проработкой вопросов, связанных с реализацией инвестиционного проекта по строительству ЦБК. В рабочую группу войдут специалисты и эксперты из Коми и Москвы, а также зарубежные консультанты. Первое совещание планируется провести в ближайшее время.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru