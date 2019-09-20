Монди СЛПК помог с ремонтом филармонии

Минувшим летом в республиканской филармонии отремонтировали два уровня фойе и кассовый зал. Капитальный ремонт стал возможен благодаря поддержке Монди СЛПК и правительства региона, которые совместно выделили на приведение помещений в порядок около тринадцати миллионов рублей. Финансовая поддержка со стороны Монди СЛПК составила восемь миллионов рублей, а со стороны властей Коми – 4,9 миллиона рублей.

В прошлом году при поддержке Монди СЛПК в филармонии обновили концертный зал и сцену. В рамках соглашения о социальном партнерстве компания направила на реконструкцию шесть миллионов четыреста тысяч рублей. А в общей сложности на ремонт в 2018 году потратили одиннадцать с половиной миллионов рублей.

– Мы очень рады, что благодаря министерству культуры и руководству Moнди СЛПК вопрос с ремонтом был решен, – сообщила «Республике» директор Коми республиканской филармонии Мария Балмастова. – Это еще один большой подарок для филармонии к открытию сезона. Второй год мы при поддержке Монди СЛПК, правительства Коми и министерства культуры республики приводим в достойный вид стены нашей филармонии. Хочу от себя лично поблагодарить Монди СЛПК за финансовую поддержку.

В этом году облагородили кассовый зал и два уровня фойе – проход к залу, гардеробные. Последний раз такое масштабное обновление фойе было семнадцать лет назад. Во время ремонта заменили пол и привели в порядок стены и потолок.

Ремонт не затронул одну из важнейших деталей фойе филармонии – масштабную роспись известного коми художника Василия Игнатова по мотивам ижемской легенды о Яг-Морте. Картину только традиционно обновили перед началом нового сезона.

В будущем руководство филармонии планирует продолжить ремонт. В частности, на очереди гримерные и репетиционные залы на втором этаже.

Артур АРТЕЕВ

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