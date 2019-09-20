Оборона от диких и бездомных

Ситуацию, связанную с выходом диких животных в населенные пункты, обсудили на заседании правительства Коми 19 сентября. Открывая совещание, первый заместитель председателя правительства Михаил Порядин отметил, что безопасность людей – задача номер один и для правительства, и для правоохранительных органов, и для руководства муниципалитетов. В связи с этим необходимо решить эту проблему в комплексе, разработать ряд превентивных мер.

О том, как выглядит ситуация с регулированием численности диких животных в последние годы и какие меры приняты в связи с событиями минувшего лета, доложил заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Шевелев.

Он отметил, что в 2017 году численность волка увеличилась в два раза по сравнению с 2016 годом и достигла 1256 особей. По всей вероятности, хищники мигрировали с соседних территорий Пермского края, Архангельской и Кировской областей.

В 2018 году также наблюдалась устойчивая тенденция роста популяции этого хищника. Волков стало больше на 31 процент (1651 особь). В этом году численность волка сократилась на 21 процент и составляет 1294 особи. Если говорить о медведях, то их количество в республике остается на стабильном уровне – около 4000 особей. За сезон охоты-2018/2019 добыто 63 медведя.

Проблема выхода волков и медведей в населенные пункты вызвана бескормицей в лесу из-за плохого урожая дикоросов и снижением численности лосей, пернатой дичи и зайца-беляка. Кроме того, появление хищников в населенных пунктах, на дачах и иных территориях спровоцировано большим числом свалок пищевых и бытовых отходов, увеличивающимся количеством безнадзорных домашних животных и хозяйственной деятельностью человека.

В текущем году в минприроды поступило более 90 обращений о выходах диких зверей к людям. Это в три раза больше, чем в 2018 году. В соответствии с законодательством минприроды принимает решение об отстреле диких животных. Основанием для принятия решения по регулированию численности диких животных на территории охотничьего угодья является возникновение угрозы распространения болезней и угроза нанесения ущерба здоровью граждан. В случае возникновения угрозы минприроды незамедлительно принимает решения по регулированию численности.

В текущем году решение по отстрелу волка было принято в 17 муниципалитетах, а по вопросу регулирования численности медведей было издано 18 приказов. Охота осуществляется охотниками на основании выданных разрешений. С начала текущего года добыто 64 волка, в том числе в рамках регулирования численности – 21. По медведю статистика по годам такая: 48 особей отстреляно в 2016-2017 году, в 2017-2018 – 62 особи, в 2018-2019 – 62 особи. В текущем году в рамках регулирования численности медведя отстреляно семь особей: два медведя – в Усинском районе, два – в Ухтинском, два – в Удорском и один – в Троицко-Печорском районе.

Замминистра подчеркнул, что по каждому конкретному случаю появления диких животных вблизи населенных пунктов на место их выхода выезжают сотрудники минприроды и охотпользователи. Они проводят оценку обстановки и определяют степень угрозы. Кроме того, идет взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов, поскольку только они имеют право отстреливать животных в пределах населенных пунктов.

Так как охота на волка и медведя – затратное мероприятие, в качестве компенсации затрат законом республики предоставлено право охотнику, убившему волка, отстрелять одного лося. Также в этом году разработан проект постановления правительства о выплате денежного поощрения за отстрел волков.

Сергей Шевелев также напомнил руководителям муниципалитетов о соблюдении простых правил, которые позволят минимизировать риск выхода диких животных к населенным пунктам. Это ликвидация свалок пищевых и бытовых отходов на территориях населенных пунктов, освещение улиц, отлов безнадзорных собак и т.д.

Органам внутренних дел поручено разработать алгоритм действий всех заинтересованных организаций по обеспечению безопасности людей от выхода диких животных в населенные пункты. В настоящее время по поручению главы и минприроды разрабатывается план мероприятий по взаимодействию всех заинтересованных органов, включая полицию и Росгвардию.

Выслушав доклад замминистра природы, Михаил Порядин поинтересовался у представителей муниципалитетов, почему, несмотря на все принимаемые меры, ситуация не стабилизируется и дикие животные все равно продолжают выходить в населенные пункты. После трагического случая в Едве Удорского района, когда в результате нападения волка погибла школьница, минприроды разрешило в Удорском районе отстрел десяти особей волка. Потом был приказ об отстреле пяти медведей. Тем не менее республиканское общество охотников и рыболовов меры не принимает, что вызывает негатив со стороны населения.

– У вас охотники есть? Можно в кратчайшие сроки разрешение получить, денежное вознаграждение – казалось бы, все рычаги задействованы. Что мешает? – поинтересовался Михаил Порядин.

– Если вернуться в старые времена, вопросами отстрела занималось охотобщество. К сожалению, на сегодняшний день охотпользователей приходится уговаривать, чтобы они совместно с нами проводили эти мероприятия. Необходимо проводить с ними работу, чтобы все организовать планово и превентивно, – заметил Сергей Шевелев.

По мнению представителей муниципальных образований, проблема в том, что охотникам невыгодно ходить на медведя, так как мясо этих животных зараженное. Кроме того, отстрелом в пределах населенного пункта могут заниматься только сотрудники полиции, а хищник, вышедший к человеку, не хочет ждать, когда его придут отстреливать, и уходит.

– У нас тоже медведь повадился ходить на дачи. Но для того, чтобы получить приказ минприроды на его отстрел, нужно время. А медведь не будет стоять и ждать, пока мы этот приказ получим. Если бы можно было прямо на месте отстреливать. Тем более у некоторых людей на дачах ружья есть. Они могли бы решить этот вопрос, – заметил глава администрации Ухты Магомед Османов.

Глава администрации Усть-Куломского района Сергей Рубан предложил коллегиально в рамках круглого стола определить критерии, по которым нужно издавать распоряжение на отстрел:

– Например, два раза замечен зверь на территории этого пункта, нужно отстреливать. А то нам возражают, что, мол, задранные четыре овцы – это еще не повод. Но завтра это может быть человек. Мы найдем людей для отстрела даже без денежного поощрения. У нас порядка десяти выходов хищников было этим летом в районе.

Подводя итог совещанию по этому вопросу, Михаил Порядин особо акцентировал внимание на том, что в первую очередь необходимо организовать правильное и четкое взаимодействие и научиться отрабатывать нестандартные ситуации.

Тему диких животных, приходящих в населенные пункты, обсуждали на прошлой неделе и в комитете по социальной политике, накануне заседания сессии Госсовета. Изначально речь шла о законопроекте, касающемся бездомных животных, но вполне естественным образом разговор перешел на тему волков и медведей. Так что министру природных ресурсов Коми Роману Полшведкину, как раз зашедшему в кабинет, чтобы проинформировать парламентариев на тему совсем другого нормативного акта, пришлось давать комментарии и по вопросам обороны от представителей дикой фауны.

Законопроект по бездомным животным (речь идет в первую очередь о собаках) представил заместитель председателя правительства Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев. Он пояснил, что изменения в региональный закон вводятся для того, чтобы привести его в соответствие с федеральным стандартом. В частности, меняются формулировки, теперь нет таких понятий, как «безнадзорные животные» и «отлов и содержание безнадзорных животных», теперь это «животные без владельцев» и «осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев». Полномочия по этому обращению (то есть отлову, содержанию и утилизации) переданы местным органам власти. При этом сам министр отметил, что во многих регионах закону не рады, и готовят предложения по внесению в него изменения, «чтобы тема собак не была выше темы людей», поскольку обеспечить некоторые его требования сложно и затратно. Например, в приютах собаки должны содержаться в теплых вольерах, а машины для их перевозки должны быть оборудованы кондиционером.

– Да у нас даже автозаки без кондиционеров. И школьные автобусы тоже, – раздались ответные реплики от депутатов и других участников обсуждения.

Также парламентарии поинтересовались, как продвигается тема строительства новых приютов для собак. Анатолий Князев ответил, что в скором времени будет принята схема расположения приютов, их запланировано шесть – муниципальных и межмуниципальных. С 2020 года начнется проектирование, отвод земель, постепенно приюты станут открываться.

Депутат Галина Нагаева посетовала, что вопрос этот обсуждать можно долго, а тем временем бездомные собаки нападают на людей, приведя в пример гулявшую по интернету видеозапись, где подростки в Емве спасаются от стаи псов на спортивных сооружениях, а взрослые даже подойти боятся. Депутаты предположили, что муниципалитетам остро не хватает денег на отлов. Министр возразил, что денег на отлов даже добавлено, в этом году в целом направили 12 миллионов рублей, в следующем планируется 34 миллиона, но не все местные власти вовремя контракты заключили. К тому же бездомных собак стало действительно очень много.

– Это проблема не только Коми, но и всей страны. Упустили время, не отлавливая еще в 1990-х, в начале 2000-х, и пошло потом многочисленное потомство тех бездомных собак, – пояснил Анатолий Князев. – Я считаю, что в деревнях безнадзорных собак вообще быть не должно, там же все знают друг друга, знают, чей пес просто так бегает, откуда он взялся. Но у глав поселений изъяли полномочия по административке, они теперь не могут наказывать хозяев. Нужно как-то вернуть эти полномочия на федеральном уровне.

– Не так уж важно, домашние они, бездомные или дикие, если они нападают на людей, грызут их, – высказалась Галина Нагаева. – Надо срочно решать вопрос.

Ее поддержал депутат Андрей Климушев, на подведомственных территориях которого в Удорском и Княжпогостском районах произошли ЧП, связанные с дикими зверями: волк загрыз девочку, а медведь раскопал свежую могилу.

Анатолий Князев ответил, что, по его мнению, всех диких животных, которые пришли к человеческому жилью, надо отстреливать:

– Они пришли из своего дома к нам домой, так что другого пути нет, надо работать охотникам, выдавать бесплатные лицензии, но вообще, конечно, этот вопрос в ведении Романа Полшведкина.

– Что нужно, чтобы победить медведей? – поставил вопрос ребром Андрей Климушев.

– Совсем их не победить, к нашему большому счастью, мы живем в лесной республике, – указал на положительную сторону проблемы Роман Полшведкин. – Но численность медведей сейчас растет во всех субъектах России, особенно в лесных. В Вологодской, Кировской областях, например. Почему они сейчас выходят к жилью? Год такой, что ни брусники, ни черники нет, только малина в южных районах. Следующий момент – те помойки вокруг населенных пунктов, в Ухтинском районе есть пример, когда отходы животноводческой фермы складывали тут же на опушке. Конечно, медведю это самое лакомство, обязательно придет поесть. Анатолий Пантелеймонович прав, что животные, которые приходят в населенный пункт, должны быть убиты, если они представляют угрозу для человека. Но как быть с теми двумя медвежатами, которые орудуют на дачах в Ухте? Им по году-полтора, если не меньше. Если мы их убьем, нас, простите, зоозащитники порвут. Так что нужно сбалансированное решение.

Что касается медвежат, то министр пояснил, что таких нарушителей лесных границ стараются отлавливать и отвозить в заповедник в Тверской области, где есть специальный центр, где зверей приучают снова жить в дикой природе, чтобы они перестали пастись возле человеческого жилья, а потом увозят далеко в лес.

Роман Полшведкин рассказал, что обращения по поводу диких зверей на территории поселков, деревень он получает регулярно. Инспекторы от министерства совместно с представителями охот-общества постоянно выезжают по таким жалобам. Но есть большая проблема: даже если выданы разрешения на отстрел медведей или волков (а такие приказы подписываются министерством буквально в считанные часы, только по медведям их в этом году уже оформлено два десятка), охотники могут делать это только за границами населенных пунктов. Стрельба рядом с человеческим жильем строго-настрого запрещена законом. Применять оружие могут только сотрудники МВД или Росгвардии.

– Но зачастую они этого не делают, буквально недавно было обращение из УВД одного из районов, не буду говорить какого. Пишут: «Помогите, у нас в населенном пункте медведь». Я кому буду помогать? Органам внутренних дел с их автоматами? Применяйте оружие, – предложил министр. – У нас на этот счет есть соответствующие предложения, мы их в МВД давали. Они сами четко ответили, что сотрудники должны применять оружие. У меня есть поручение по результатам поездки главы в Усть-Куломский район синхронизировать работу с Росгвардией, обществом охотников, МВД.

По словам Романа Полшведкина, случаи, когда сотрудники МВД спасают сельчан от диких зверей, тоже есть. Например, в Троицко-Печорском районе так была убита волчица. Бывает, что и на нарушение закона люди в критической ситуации идут. Был случай в Ижемском районе, когда сотрудник полиции убил дикого зверя прямо на пороге собственного дома. Но дело в том, что он в этот момент был не при исполнении, в нерабочее время, так что стрелять с точки зрения Фемиды права не имел. Министр рассказал, что он в таких случаях всегда выступает на стороне тех, кто защищал свою семью и односельчан, и тогда в суде министерство выступило на стороне полицейского. И лично он, если происходит отстрел дикого животного в населенном пункте обычным человеком, привлекать его к ответственности за нарушение закона об охоте не намерен. А вот как на это потом отреагируют сотрудники ОВД – уже другой вопрос.

Также Роман Полшведкин пояснил, что нужно делать с трупами отстреленных животных: они подлежат утилизации в термических установках ветстанций.

Анна ПОТЕХИНА,

Галина ГАЕВА

Фото vk.com