Уважаемые воины-десантники, ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с 89-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск!

ВДВ – это особая гордость и слава Российской армии. Десантники вписали немало героических страниц в историю Вооруженных сил страны, внесли значительный вклад в Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. «Голубые береты» выполняли сложнейшие боевые задачи в Афганистане и других военных конфликтах. Сегодня бойцы ВДВ продолжают защищать национальные интересы страны, мир и покой наших граждан.

Мне посчастливилось служить в десантных войсках, я знаю, какая это сложная и ответственная служба. «Крылатой пехоте» поручают самые трудные задания, с которыми не справится никто другой.

Высочайший профессионализм, сила духа и решительность, отвага и мужество, верность присяге и преданность Родине – отличительные черты десантников. Именно такими качествами хотят обладать многие мальчишки и, несмотря на то что служба в ВДВ нелегкая и опасная, мечтают попасть в ряды «крылатой пехоты». Десантник всегда был и будет лучшим образцом защитника Родины, а служба в ВДВ – высокой честью и достойным примером верности законам боевого братства и славным традициям предшественников.

Благодарю всех воинов-десантников за достойную службу и верность Отечеству. Спасибо ветеранам ВДВ за активное участие в жизни республики и большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим семьям!

Сергей Гапликов, глава Республики Коми