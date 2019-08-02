Уважаемые воины-десантники и ветераны Воздушно-десантных войск!

От имени Государственного Совета Республики Коми поздравляю вас с 89-й годовщиной образования Воздушно-десантных войск!

За эти годы сменилось не одно поколение «голубых беретов», но во все времена десантников отличали серьезная физическая подготовка, боевой дух и крепкие традиции. «Крылатая пехота» – это служба для бесстрашных, сильных, верных воинов. Самые сложные, требующие особой тактической и физической подготовки задания поручают Воздушно-десантным войскам.

Вашу службу отличают ответственность и почет, попасть в ВДВ – значит, заслужить высокую оценку и доверие. Сегодня десантники и ветераны ВДВ вносят значимый вклад в обеспечение безопасности нашей страны, участвуют в патриотическом воспитании молодежи. Уверена, что и в дальнейшем мужество, храбрость и преданность Родине позволят приумножать ваши достижения!

В этот праздничный день желаю вам счастья, мирного неба, благополучия вашим семьям и успехов в военном деле!

Надежда Дорофеева, председатель Госсовета Коми