Сыктывкарцы выбрали лучший эскиз монумента воинам

Подведены итоги народного голосования за эскизы монумента в память о воинах, ушедших на фронт с бывшей пристани у реки Сысола в столице Коми. Сыктывкарцы выбрали три лучших эскиза. Голосование проходило с 17 по 28 июня.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в ходе онлайн-голосования поступило 728 голосов. На выбор граждан было представлено шесть макетов, поступивших ранее на конкурс городского Совета ветеранов. Это профессиональные и любительские работы, выполненные в технике скульптуры и компьютерного моделирования. Часть из них поступила после окончания приема эскизов на конкурс, однако было принято решение представить на суд горожан все поступившие работы. Горожане могли выбрать один или несколько понравившихся эскизов. Наибольшее число голосов – 206 – набрала стела, где женщина с ребенком провожают на фронт воина. На втором месте (175 голосов) – монумент, на вершине которого лебедь, а внизу люди с поднятыми руками, вероятно, они символизируют разлуку с любимыми. Третье место (164 голоса) заняла работа, изображающая женщину у речного якоря – тоже символ разлуки.

Теперь три работы, получившие наибольшее количество голосов, будут рассмотрены Общественным советом и администрацией города для окончательного выбора проекта. В дальнейшем проработают реализацию в части поиска источников финансирования и подготовки проектной документации. При этом место размещения памятного знака предусмотрено в проектной документации по благоустройству набережной.

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы сыктывкарской горадминистрации