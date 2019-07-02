Одним документом меньше

С 1 июля 2019 года органы соцзащиты не будут требовать от граждан, обратившихся за компенсацией по взносам на капитальный ремонт, подтверждения оплаты квитанций.

Как напомнили в пресс-службе Министерства экономики, ЖКХ и тарифов РК, постановлением правительства Республики Коми №299 от 19.06.2019 утвержден порядок предоставления региональным оператором или владельцем специального счета информации о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Ранее гражданам для получения компенсации по взносам на капремонт было необходимо предоставлять в органы соцзащиты документы, свидетельствующие об отсутствии задолженности.

В соответствии с установленным порядком с июля центры по предоставлению госуслуг в сфере социальной защиты населения будут самостоятельно запрашивать информацию об оплате квитанций в НКО РК «Фонд капитального ремонта» или у владельцев специальных счетов. Данные по запросу будут предоставляться в пятидневный срок.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми пояснили, что при обращении за получением компенсаций по взносам на капитальный ремонт гражданину необходимо представить квитанцию со сведениями о номере лицевого счета и о начисленных суммах платежей на оплату взносов на капитальный ремонт.

Лина ПЕРОВА

Фото правозащита38.рф