Книга о краеведе Смилингисе

В Сыктывкаре вышел в свет первый выпуск серии «Краеведы Республики Коми». Научно-популярную серию, посвященную местным краеведам, начало готовить и выпускать Общество изучения Коми края. Героем первой публикации стал известный краевед Анатолий Смилингис.

Составителями 26-страничной брошюры выступили научные сотрудники Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН. Доктор географических наук Владимир Силин написал биографическую справку о жизни и деятельности краеведа, а заместитель председателя Общества изучения Коми края кандидат филологических наук Алексей Рассыхаев подготовил библиографию газетных заметок и статей о краеведе. Автор предисловия к брошюре – председатель общества изучения Коми края доктор исторических наук, профессор Анна Гагиева. В работе используются фотографии из открытых источников, а также из личного архива Смилингиса.

– Серия создана для популяризации деятельности активистов краеведческого движения Коми края, – рассказал «Республике» Алексей Рассыхаев. – Это дань уважения тем, кто долгое время и бескорыстно служил во благо родного края. Книга рассчитана на широкий круг читателей, интересующихся историей и культурой своей родины.

Брошюра отпечатана в Коми республиканской академии государственной службы и управления. Тираж небольшой – всего сто экземпляров.

В планах Общества изучения Коми края подготовка следующих выпусков, посвященных как краеведам 1920-1930-х годов, так и наших дней.

Напомним, что Анатолий Смилингис родился в 1927 году в литовском городке Плунге, но большую часть сознательной жизни прожил в Коми, куда вместе с семьей его сослали в 1941 году. Более 35 лет он работал директором районного Дома пионеров, на его базе организовал первый в Коми клуб юных путешественников. Будучи педагогом, а затем и руководителем, со школьниками исходил Северный и Приполярный Урал, Северный и Южный Тиман. Проплыл на плотах, потом на байдарках и надувных резиновых лодках все крупные реки Коми.

Имя Анатолия Антоновича Смилингиса хорошо известно не только в Республике Коми. Фильмы и передачи о нем регулярно снимает федеральное телевидение, а московские журналисты благодаря ему частые гости в Корткеросе. Он и сейчас много ходит по заброшенным «зонам» и спецпоселкам Локчимлага, тесно сотрудничает с республиканским фондом «Покаяние». Благодаря ему установлен памятный камень возле Аджерома всем тем, кто погиб в лесных лагерях, отбывал ссылку в районе. А на кладбищах бывших лагерных участков и спецпоселений краевед установил двадцать памятных крестов. Сейчас Анатолий Смилингис продолжает работать руководителем отдела гражданско-патриотического воспитания районного центра дополнительного образования.

Артур АРТЕЕВ

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