Ухтинский народный театр выступил на столичной сцене

В минувшее воскресенье Ухтинский народный драмтеатр представил сыктывкарской публике свой спектакль «Мы все куда-то идем, но не знаем куда». Постановка по мотивам пьесы Александра Островского «На всякого мудреца довольно простоты» успешно прошла на сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина.

Театральный коллектив представил спектакль на подтверждение звания «Народный коллектив». Постановку оценивали члены республиканской экспертной комиссии: методисты республиканского Центра народного творчества Татьяна Бушенева и Елена Вострых, режиссер театра «Фантастическая реальность» Лариса Иванова, театральный критик Вера Морозова. В качестве независимого эксперта была приглашена заслуженный работник Коми Лариса Королева. Они высоко оценили мастерство и талант ухтинцев, и театр подтвердил высокое звание народного. Понравилась постановка и сыктывкарским зрителям.

– Был великолепный театральный вечер, – рассказал «Республике» исполнитель главной роли в спектакле, учитель истории и обществознания Александр Гаврилов. – Спасибо сыктывкарцам за теплый прием и аплодисменты. Это великая честь выйти на профессиональную сцену. Огромная благодарность драмтеатру имени Савина.

Как рассказал актер народного театра, в Ухте премьера спектакля «Мы все куда-то идем, но не знаем куда» состоялась 20 октября прошлого года. Она совпала с десятилетием творческой биографии самого Александра Гаврилова в народном драматическом театре.

– Последний раз мы были в Сыктывкаре в 2017 году на международном фестивале «Маръямоль» со спектаклем «Сампо», – напомнил собеседник издания. – На этот раз приезжали двадцать человек.

Ухтинский народный театр – один из старейших в республике. Он ведет свою историю с 1934 года. Тогда в поселке Чибью были собраны певцы, артисты и музыканты. Созданный в ГУЛАГе театр предназначался для администрации лагеря. В 1974 году в театре начала работу выпускница Харьковского государственного института культуры Вера Гой. Спустя год ее назначили режиссером. С конца 1980-х годов творческий коллектив работает на сцене Дворца культуры Ухты. Театр славится современным детским репертуаром.

Артур АРТЕЕВ

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