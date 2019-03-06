Светлана Белорусова возглавила Центр народного творчества Коми

Нового руководителя республиканского Центра народного творчества и повышения квалификации Светлану Белорусову коллективу учреждения 4 марта представил министр культуры, туризма и архивного дела региона Сергей Емельянов.

– Впереди много работы, в том числе связанной с предстоящим столетием Республики Коми. Будем работать во взаимодействии с учеными в плане развития и популяризации нематериального культурного наследия, с учреждениями культуры и образования региона и, конечно, с муниципальными культурно-досуговыми учреждениями. Особое внимание будем уделять информационной деятельности: работе со средствами массовой информации, социальными сетями и сайтом центра, – так Светлана Белорусова обозначила цели и задачи, поставленные перед учреждением.

Светлана Белорусова родилась в Сыктывкаре. Окончила исторический факультет СГУ, работала в школе учителем истории. Прошла путь от специалиста до директора Республиканского финно-угорского культурного центра, была первым руководителем Финно-угорского культурного центра России, занимала пост заместителя министра культуры Коми. Последние шесть лет она жила в Москве и возглавляла в российской столице Коми национально-культурное общество «Парма».

Артур АРТЕЕВ

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