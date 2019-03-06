История в ложках

Выставка «История человечества в ложках» открылась 1 марта в Национальной галерее Коми. Часть своей уникальной коллекции ложек представил землякам доктор медицинских наук, профессор, сыктывкарский коллекционер Игорь Корабельников.

На выставке более тысячи разнообразных столовых приборов, выполненных российскими и зарубежными мастерами. Экспозиция позволит проследить исторические и культурные события, различные техники, применяемые при изготовлении ложек в разные периоды времени и в разных странах.

Особенность коллекции Игоря Корабельникова в ее широкой тематике. В ней собраны ложки из экзотических стран, ложки ручной работы, выполненные мастерами по индивидуальному заказу из различных пород деревьев, раковин моллюсков, минералов горных пород и палеонтологических находок, некоторым до сотни миллионов лет. В коллекции Корабельникова не просто ложки, а настоящие произведения искусства или древние артефакты. Есть и византийская бронзовая ложка-лопатка

IV века нашей эры, и ложки Пермского звериного периода VI-VIII веков.

Особое место отведено ложкам, выполненным американскими и европейскими ювелирами, в числе их работ коронационные английские ложки. Есть наборы ложек, посвященные героям мультфильмов Уолта Диснея и персонажам книг английского классика Чарльза Диккенса, а также скульптурные ложки с героями «Кентерберийских рассказов» Джеффри Чосера.

Имеются экземпляры из редкого минерала чароита, янтаря, стекла, кораллов, кокоса, перламутра моллюска галиотиса, монетного серебра, моржовой кости, а есть ложка из вулканической лавы Этны.

Свою коллекцию Игорь Корабельников начал собирать более двадцати лет назад. Первые экземпляры привозил из поездок в Европу. Сейчас у него уже более пяти тысяч ложек, и ежедневно их количество растет.

– Коллекционными ложками я не ем, – ответил на вопрос корреспондента «Республики» коллекционер. – Для еды использую обыкновенные столовые приборы. Я одинаково ценю все свои ложки, даже несмотря на то, что среди них есть такие, которые сделаны в единственном экземпляре. Ложки покупаю через интернет-аукционы, на блошиных рынках, в антикварных магазинах. Много привозят и дарят друзья и знакомые. После этой выставки мою коллекцию пополнят еще шесть штук: две костяные и четыре серебряные.

Почти шесть лет Игорь Корабельников работал над исследованием «Мир ложек глазами коллекционера» и два года назад издал книгу. На страницах фолианта представлены фотографии наиболее интересных экспонатов его масштабной коллекции. В книге обобщена и систематизирована вся информация о ложках.

Хотя в России коллекционирование ложек не очень популярно, но есть несколько частных музеев ложек. Например, во Владимире и в Нытве Пермского края.

Во время работы выставки для посетителей проводятся встречи с коллекционером. Экспозиция будет работать в течение месяца.

Артур АРТЕЕВ

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