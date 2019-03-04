В Коми подготовлена Стратегия-2035

Республика сумела защитить на федеральном уровне основополагающий для региона документ – стратегию социально-экономического развития на период до 2035 года. Первоначальный вариант был представлен депутатам и общественности еще в декабре 2018 года, после чего доработанный с учетом всех предложений (а таких дополнений и поправок внесено более 80) проект прошел экспертизу в федеральных ведомствах и получил там высокую оценку. На прошлой неделе министр экономики Коми Марина Анисимова презентовала Стратегию-2035 на заседании президиума республиканского парламента.

На брифинге перед заседанием председатель Госсовета Надежда Дорофеева охарактеризовала представленную на обсуждение стратегию как документ общественного согласия и прорыва:

– Работа над стратегией проходила в открытом формате – в ней участвовали не только правительство, но и бизнес-сообщество, ученые, общественники, органы местного самоуправления и, конечно же, рядовые граждане. Все, кто хотел, мог принять участие в этой работе. Поэтому стратегию по праву можно назвать документом общественного согласия и прорыва. Именно от нее зависит, как мы будем жить завтра, каким будет будущее нашей республики.

Как подчеркнула председатель Госсовета, во главу угла стратегии поставлена идея развития человеческого капитала. Обозначены конкретные цели и задачи, над которыми нужно работать, чтобы в республике были созданы безопасные, комфортные и достойные условия для каждого ее жителя.

И этим Стратегия-2035 отличается от предшествующего документа – Стратегии-2020, где главенствовала экономика.

– К примеру, по проекту «Демография», который тоже является флагманским, будет потрачено до 2035 года свыше шести миллиардов рублей. Это мероприятия, направленные на повышение рождаемости, на увеличение продолжительности жизни людей, на увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. И, конечно же, для реализации всех этих мероприятий потребуется активная помощь органов местного самоуправления, общественных организаций, рядовых жителей, – отметила Надежда Дорофеева, пояснив, что в дальнейшем аналогичные документы будут разрабатываться на территории муниципалитетов, где они также пройдут процедуру широкого обсуждения.

По словам спикера, депутаты не останутся в стороне и активно включатся в обсуждение Стратегии-2035 на территориях своих округов. Парламентарии ежегодно будут заслушивать отчет исполнительной власти о реализации стратегии.

Подробнее о документе рассказала министр экономики Марина Анисимова:

– Стратегия-2035 нацеливает все органы власти на решение демографических вопросов, при этом уделяя внимание нравственному, духовному компоненту, на развитие образования, здравоохранения, обеспечение социальной защищенности людей, увеличение темпов роста экономики, пространственное и инфраструктурное развитие, цифровизацию, решение других приоритетных задач. Это соответствует федеральным посылам, отраженным в указе президента №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и послании президента.

В проекте стратегии целью №1 устанавливается развитие человеческого капитала на основе экономического, территориального, инфраструктурного развития и росте эффективности госуправления. В разделах стратегии, включенных в «Основные направления социально-экономической политики Республики Коми», определены меры и задачи по достижению целей, инструменты реализации (в основном это государственные программы и проекты), ожидаемые результаты по каждому направлению.

Один из наиболее значимых компонентов стратегии – ее проектная составляющая. Это флагманские проекты Республики Коми; региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федеральных и национальных проектов в рамках 204-го указа президента; инвестиционные проекты регионального и межрегионального значения. Реализация указа №204 плотно встроена в проект стратегии с учетом уровней полномочий и региональных особенностей.

– На сегодня утверждено 49 региональных проектов. Все они включены в проект стратегии. Два направления 204-го указа вошли в число флагманских проектов Коми – это демография и производительность труда и поддержка занятости. Мы предусматриваем связку «стратегия – государственные программы – региональные проекты», которая будет способствовать как выполнению в республике президентского указа, так и достижению целей стратегии, – пояснила Марина Анисимова.

В качестве примера она привела региональные проекты в рамках нацпроекта «Демография». Предусмотрено выделение около 6,3 миллиарда рублей из различных источников, которые будут направлены на мероприятия по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни, росту рождаемости, увеличению доли населения, ведущего здоровый образ жизни и систематически занимающегося спортом.

По региональным проектам в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» запланировано 1,1 миллиарда рублей из республиканского бюджета – в первую очередь на создание цифровой инфраструктуры экономики.

– Что получит республика в результате реализации проектов к 2024 году и стратегии в целом – к 2035 году? Заметно вырастет обеспеченность врачами в расчете на 10 тысяч человек – почти в 1,3 раза и средним медицинским персоналом – на 18,7 человека на 10 тысяч населения. Уже в 2020 году будут заменены шесть ФАПов, находящихся в аварийном состоянии, приобретены 29 передвижных мобильных комплексов. К 2025 году «Бережливая поликлиника» будет внедрена в 39 медицинских учреждениях. На текущий момент эта система внедрена лишь в двух. Кроме того, будут переоснащены два региональных сосудистых центра и пять первичных сосудистых отделений с обеспечением их современным оборудованием для ранней медицинской реабилитации; созданы четыре центра амбулаторной онкологической помощи в Воркуте, Ухте и Сыктывкаре; переоснащены Коми республиканский онкологический диспансер и Республиканская детская клиническая больница с закупом новых ядерных ускорителей и аппарата МРТ для детей. К 2024 году до 513 единиц увеличится количество микрозаймов, выданных предпринимателям, а поручительств – до 412 единиц. Почти в 20 раз вырастет количество предпринимателей и самозанятых жителей республики, получивших господдержку, – перечислила часть планируемых показателей Марина Анисимова.

Результатом реализации проекта «Дорожная сеть» станет приведение в нормативное состояние более 50 процентов автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Ожидается кардинальное повышение комфортности городской среды, создание механизма прямого участия жителей в ее формировании с ростом до 30 процентов доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. Кроме того, в два раза сократится число городов с неблагоприятной средой, индекс качества городской среды вырастет на 30 процентов.

К 2024 году будут вновь созданы или реконструированы 35 объектов организаций культуры, новое оборудование получат 74 организации.

На семь лет вырастет ожидаемая продолжительность жизни – до 78 лет к 2035 году. Суммарный коэффициент рождаемости вырастет до 1,86. Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2035 году увеличатся на четверть к уровню 2017 года.

– В рамках стратегии предусматривается реализация 62 инвестиционных проектов регионального значения стоимостью более 500 миллионов рублей, инициаторами которых выступают как крупные предприятия региона, так и органы власти. Это проекты по строительству и реконструкции объектов в сфере транспортной инфраструктуры, энергетики и связи, газификации, социальной инфраструктуры, добывающих и обрабатывающих отраслей, лесопромышленного и агропромышленного комплекса, – добавила министр.

Выделяет стратегия и проекты межрегионального значения. Это железные дороги: магистраль «Белкомур» (первый этап строительства – на участке Карпогоры – Вендинга для прямого соединения Коми с Архангельским портом; второй этап – на участке Пермь – Сыктывкар); Сосногорск – Индига; Воркута (Хальмер-Ю) – Усть-Кара; создание Северного широтного хода (Обская – Салехард – Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево) и железнодорожных подходов к нему. А также автомагистраль Северо-Восток – Полярный Урал (строительство новой автодороги Сыктывкар – Воркута – Салехард с выходом к Нарьян-Мару с завершением строительства автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар); мостовой переход через реку Печору у села Усть-Уса; региональные и местные аэропорты и энергетические объекты.

Проекты направлены на улучшение жизни в республике, рост комфортности проживания и ведения бизнеса в ней.

– Контроль и мониторинг хода реализации стратегии будет обеспечиваться через отчет по исполнению плана мероприятий по реализации стратегии, подготовка которого активно сейчас ведется, а также через сводный отчет о ходе реализации государственных программ. Вся эта информация будет ежегодно представляться Госсовету для анализа и обсуждения. Реализация стратегии – это совместное дело всех проживающих в республике людей, организаций, органов власти, депутатского корпуса. Именно совместные усилия позволят нам получить желаемый результат – чтобы Республика Коми стала регионом, где любой житель будет обладать возможностью иметь современные достойные условия для жизни и развития, отдыха и работы, сохранения и укрепления здоровья, получения образования, решения своих личных и общественных задач и устремлений, – резюмировала Марина Анисимова.

Содокладчиками министра экономики на заседании президиума выступили зампред правительства Наталья Михальченкова, курирующая социальный блок, и зампред правительства – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев. Каждый подробно остановился на развитии подведомственных им отраслей.

– Это документ для людей и про людей, – подчеркнула Наталья Михальченкова. – В нем присутствуют национальные цели и инструменты их реализации. Ключевые задачи, заложенные в стратегии, – это демография, естественный устойчивый рост числа жителей республики, увеличение продолжительности жизни, снижение уровня бедности.

В этой связи вице-премьер привела статистику: из 840 тысяч жителей Коми 160 тысяч – это семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Президентом была поставлена задача к 2024 году вывести 85 тысяч человек из зоны бедности. Кроме того, 25 процентов семей с детьми лишены каких-либо мер поддержки, этот пробел также необходимо устранить. Задачу призваны решить прямые социальные выплаты, семейные контракты, помощь в решении жилищного вопроса.

Константин Лазарев рассказал о целях стратегии в сфере ЖКХ. Это снижение аварийности на объектах жилищно-коммунального хозяйства, строительство объектов водоснабжения и водоотведения, повышение комфортности городской среды, переход на новую систему сбора и утилизации твердых коммунальных отходов, обеспечение доступности стоимости коммунальных услуг.

Затем докладчики ответили на вопросы депутатов и общественников. В целом Стратегия-2035 была одобрена и получила высокую оценку участников обсуждения.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru