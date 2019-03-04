Инесса Орел возглавила «Издательский дом Коми»

4 марта в АУ РК «Издательский дом Коми» сменилось руководство. Вместо Елены Плетцер директором холдинга стала ижемка Инесса Орел. Она перешла на новую должность с поста заместителя начальника отдела пропаганды и связей с общественностью ГКУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты».

– К сожалению, проблемы печатных СМИ не обошли стороной и наше издательство, – рассказала «Республике» Инесса Орел. – Меняются технологии и поколения, нам для начала надо успеть за ними. И я пока не говорю о том, что надо идти в ногу или впереди. Вижу своей задачей популяризацию изданий холдинга и его имиджа в целом. Чтобы о нас знали, чтобы нас читали и чтобы нас понимали. Очень рассчитываю на поддержку творческого коллектива, с некоторыми мы давно знакомы, с остальными познакомимся в ближайшее время.

Инессе Орел 29 лет. Она родилась и выросла в селе Няшабож Ижемского района. Родной язык – коми. Инесса – автор и инициатор множества проектов по развитию и продвижению коми языка. В 2016 году она стала героиней популярной телепрограммы канала НТВ «Поедем, поедим!» и рассказала ее ведущему Джону Уоррену о секретах коми кухни.

Окончила Ухтинский государственный технический университет по специальности «Связи с общественностью».

В данный момент в «Издательский дом Коми» входят еженедельные газеты «Коми му», «Йӧлӧга», журналы «Чушканзi», «Би кинь» и «Войвыв кодзув». Помимо изданий у холдинга есть магазин «Ордым», где реализуются книги республиканских издательств.

Артур АРТЕЕВ

Фото с личной страницы Инессы Орел «ВКонтакте»