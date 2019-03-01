Серебряный возраст умельцев

Более пятисот изделий представлено на XXV выставке «Мастер года – 2018»

Двадцать пятая республиканская выставка декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов «Мастер года – 2018» открылась 28 февраля в Сыктывкаре.

В выставочном зале Национального музея Коми свои изделия представили 124 мастера. Это умельцы из Сыктывкара, Инты, Печоры, из Княжпогостского, Койгородского, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского, Сысольского, Удорского, Усть-Вымского и Усть-Цилемского районов. Всего на конкурсный отбор поступило более пятисот работ.

Символично, что в юбилейный для выставки год представлены изделия по двадцати пяти номинациям. Это художественная обработка бересты, дерева, корня, лозы, кожи и меха, шерсти, металла, кости, а также роспись по дереву, вышивка, бисероплетение, кружевоплетение, узорное вязание, вязание крючком, художественное ткачество, ткачество и плетение поясов, гобелен, художественная роспись по ткани, традиционная и авторская куклы, игрушка, художественная керамика, авторский и народный костюмы, лоскутное шитье, а также отдельная номинация «Мастер-ученик».

– Здесь, на выставке, именитые и молодые мастера, может быть, даже опережая время и технологии, представляют новые творческие решения, – открыла смотр мастерства председатель правительства Республики Коми Наталья Михальченкова. – Работы мастеров – это наследие для молодого поколения художников.

Затем она зачитала приветственный адрес от лица главы региона Сергея Гапликова: «Мастер года» – не просто выставка, а большой художественно-социальный проект, который позволяет людям разных профессий реализовать свои умения и навыки в области декоративно-прикладного искусства. Участие в выставке принимают молодые таланты и именитые художники».

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов отметил, что вместе с географией участников выставки расширяется и ее зрительская аудитория. Медалью «За высокие достижения в культуре» Наталья Михальченкова и Сергей Емельянов наградили мастера и педагога Валерия Торопова, который в этом году отметил свой 70-летний юбилей.

На открытии вспомнили имена первых «мастеров года». В 1995 году им стал Михаил Кочев. В 1996-м звание поделили Галина Смолева и Галина Филиппова. Также «мастером года» был Василий Попов.

В рамках объявленного в России Года театра на выставке «Мастер года – 2018» проводится акция «Потешный раёк», победитель которой определится путем зрительского голосования. Отметить понравившийся лубок, куклу или маску может любой посетитель. Нужно написать название работы и имя мастера на бумажке и опустить в ящик для голосования.

Представленная на выставке интерактивная косморама «Гынчача, или Сияние Биармии» похожа на раёк – народный театр в ящике. Внутри райка передвигались картинки или перематывалась бумажная лента с изображениями разных городов, людей и событий. Крутя ручку косморамы, посетители увидят движение кукол.

Ежегодно на выставке в качестве гостей принимают участие мастера из других регионов России: Санкт-Петербурга, Республики Мордовия, Архангельской, Кировской областей и других. В этом году гостем выставки «Мастер года» стала Республика Карелия. Из Карелии, в частности, привезли интересный музыкальный инструмент – трубу колесом. «Это обычный рог, скрученный из бересты. Относится к группе амбушюрных инструментов. Судя по длине, способен извлекать несколько тонов натурального звукоряда. Такие по всей России были распространены, из готовой бересты за полчаса можно скрутить», – прокомментировал «Республике» уроженец Коми, а ныне питерский музыкант Владимир Молодцов.

В этом году выставка продлится до 12 апреля. В этот день состоится закрытие и торжественная церемония награждения победителей и участников, а также будет названо имя лауреата премии правительства Коми имени Семена Оверина.

Артур АРТЕЕВ

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