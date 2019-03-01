Поддержка бизнеса арендой и кадастром

Не менее 809 объектов государственного и муниципального имущества в Коми должны быть арендованы на льготных условиях малым и средним бизнесом к концу нынешнего года. В 2024 году число таких объектов должно возрасти до 919.

Такие цифры указаны в паспорте регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», утвержденного президиумом Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми.

Как пояснили в региональном министерстве имущественных отношений, цель проекта – снизить административную нагрузку на малые и средние предприятия, расширить их имущественную поддержку, в том числе за счет увеличения доли сдаваемого им в аренду «казенного» имущества – до 72,5 процента от всех объектов, находящихся в собственности республики и муниципалитетов. Кроме того, проект подразумевает создание благоприятных условий для деятельности самозанятых граждан.

Плюс для бизнеса – аренда на выгодных условиях. Плюс для муниципалитетов и региона в целом – имущество, которое нередко используется неэффективно или не используется вовсе, начинает приносить реальную пользу и доход.

Муниципалитетам, для того чтобы такая работа была эффективной, нужно актуализировать данные по тем объектам, что находятся в их собственности, сформировать перечни. По итогам 2018 года в муниципальных районах и городских округах такая работа выполнена на 100 процентов. В городских поселениях – на 66,7 процента (8 из 12). В сельских поселениях – на 15,4 процента (23 из 149).

Если судить по уже имеющимся перечням, то больше всего объектов муниципального имущества в Княжпогостском районе – 121, Удорском – 94, Сысольском – 60, Усть-Вымском – 59. Меньше всего – восемь объектов – в Воркуте и шесть – в Ухте. В нынешнем году по условиям регионального проекта количество объектов в перечнях нужно увеличить не менее чем на 10 процентов. Количество муниципальных объектов, переданных в аренду, должно составить не менее 60 процентов от включенного в перечни.

Кроме того, в последние годы в практике государственного и муниципального управления появился новый инструмент, способствующий развитию предпринимательства, – целевые модели упрощения процедур бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов страны. Таких моделей 12, они утверждены распоряжением правительства России. По двум из них в нашем регионе ведет работу Минимущества РК, которое координирует такие направления, как постановка на кадастровый учет недвижимого имущества и регистрация прав собственности на него.

Целевые модели позволяют выявить пробелы или административные барьеры, мешающие рациональному использованию земельных участков, объектов капитального строительства. Если окажется, что барьеров по тому или иному направлению действительно много, это сигнал к тому, что деятельность органов власти необходимо реформировать. Поэтому у всех целевых моделей есть четкие показатели, которых нужно достичь за определенный период. Например, какова должна быть в регионе доля земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости и с установленными по нормам закона границами. А это зависит от того, насколько активно в регионе проводятся кадастровые работы.

Республика Коми прошла отбор для участия в федеральной целевой программе, направленной на развитие единой системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости, и в 2018 году смогла направить на проведение комплексных кадастровых работ более 14 миллионов рублей, из которых 2,8 миллиона составила субсидия из федерального бюджета. Такие субсидии достались только 13 регионам России.

В прошедшем году работы проводились в 28 кадастровых кварталах на территории Сыктывкара, Ухты, Печоры и Сыктывдинского района. Составлены карты-планы, содержащие сведения о более чем 10 тысячах объектов.

Кадастровые работы продолжатся и в нынешнем году, в плане 40 кварталов в Сыктывкаре, Ухте, Вуктыле, Сыктывдинском и Корткеросском районах, на которых расположены различные некоммерческие объединения граждан – садоводческо-огороднические, животноводческие. На это направят 18 миллионов рублей, 3,7 миллиона из них – федеральная субсидия.

Анна АЯНОВА

Фото syktyvkar.siss.ru