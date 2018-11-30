«Строитель» уступил «Сибсельмашу»

28 ноября на республиканском стадионе состоялся матч девятого тура чемпионата отечественной суперлиги по бенди. ХК «Строитель» из Сыктывкара принимал на своей арене новосибирскую команду «Сибсельмаш». Гости оказались сильнее хозяев, победив со счетом 3:2.

Порой защита «Строителя» действует не лучшим образом, вероятно, это в конечном итоге и повлияло на неутешительный итог. В начале первого тайма при полном попустительстве обороны хозяев льда нападающий «Сибсельмаша» Кирилл Петровский выкатился прямо на голкипера и пробил в упор. Надежно сыграл вратарь Максим Шакиров. Чуть позже уже хозяева были близки к взятию ворот: 12-метровый штрафной удар заработал нападающий «Строителя» Денис Садаков. Реализовать пенальти не сумел Иван Кораблин. Уже через несколько минут все тот же Денис Садаков получил пас от Максима Зубарева, вошел в штрафную слева и, не став сближаться с встречавшим его защитником, точно ударил в дальний угол ворот. На 34-й минуте, удачно разыграв угловой, Иван Кораблин все-таки сумел отличиться в этой игре, доведя преимущество хозяев до двух голов.

Под конец первого тайма сибиряки сократили разрыв в счете, а во втором игровом отрезке сначала восстановили статус-кво, а затем и вовсе вышли вперед. Все три гола гости забили ударами с игры, два из них, в том числе победный, на счету нападающего Павла Анисимова. Чтобы вернуть себе хотя бы ничью, у «Строителя» было еще полчаса, но эмоции захлестывали хоккеистов, они совершали много ошибок, напрасно фолили, получая 10-минутные штрафы. Это вызывало гневное недоумение главного тренера сыктывкарцев Павла Франца. Срывая голос, он кричал на понуро сидевших на лавке штрафников Дениса Садакова и Максима Немцева: «Ну, зачем?»

Защитник «Строителя» Иван Кораблин отметил после поединка, что у команды было большое желание продлить успешную домашнюю серию (до этого была ничья 4:4 с «Уральским трубником» и победа над командой «Кузбасс» из Кемерово со счетом 2:1), но, выйдя на второй тайм с перевесом в один гол, клуб из Коми не смог до конца выполнить установки, которые дал тренерский штаб в перерыве. По поводу обилия контактной борьбы в матче (для игрока гостей Кирилла Боброва прямо к полю даже подъезжала карета скорой помощи) он ответил коротко: «Хоккей – мужская игра». В свою очередь Павел Франц на послематчевой пресс-конференции заметил, что во втором тайме его подопечные «подсели», а соперник, напротив, добавил в движении. Тем не менее он подчеркнул, что не предъявляет за это претензий к игрокам, так как у команды «тяжелый календарь».

Следующий матч в чемпионате суперлиги «Строитель» проведет 12 декабря в Архангельске против местного «Водника». Сыктывкарцы занимают 13-е место из 15 в турнирной таблице, «Водник» на пятом.

Ярослав СЕВРУК

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