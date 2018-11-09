Молодежь против терроризма

В Коми подвели итоги республиканского молодежного конкурса проектов по противодействию идеологии терроризма «Мы против терроризма». Его участниками стали представители некоммерческих организаций и объединений, инициативных молодежных групп из Воркуты, Инты, Печоры, Сыктывкара, Троицко-Печорского и Усть-Куломского районов. Все они представили проекты на одну тему: противодействие идеологии терроризма в молодежной среде посредством сети интернет.

Конкурс проходил с 3 сентября по 31 октября, проводился в целях реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в Республике Коми» республиканской госпрограммы «Защита населения и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах». Организаторами конкурса выступили Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив», Региональный центр по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Республики Коми, структурное подразделение ГАУ РК «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив».

Работы участников жюри оценивало по следующим критериям: актуальность, креативность, эффективность, профессиональность, адресность, тиражируемость, масштабность, публичность. Победители будут награждены дипломами и денежными призами.

По решению экспертной группы конкурса три проекта признаны победителями: проект «Терроризм – угроза современного мира», автор Глеб Рубцов (студент СГУ имени Питирима Сорокина); проект «#МыПротив», автор Анастасия Широченко (начальник отдела внеучебной и социальной работы Сыктывкарского лесного института); проект «Анти-Террор», авторы – студенты Воркутинского горно-экономического колледжа.

Как пояснила одна из победительниц – Анастасия Широченко, интернет в помощники был выбран неслучайно: поскольку именно во всемирной сети молодежь проводит очень много времени, там и надо размещать информацию, которую необходимо донести до нового поколения. Кроме того, не секрет, что сейчас террористы вербуют последователей именно через интернет, а значит, сражаться с врагом надо на его территории.

Проект, подготовленный группой энтузиастов из Сыктывкарского лесного института, предполагает создание в соцсетях группы, в которой будут собраны все актуальные методики по противодействию терроризму, размещены тематические интервью с популярными в республике людьми. Уже есть договоренность о сотрудничестве при реализации проекта с Союзом женщин Коми и с региональным отделением ОНФ.

Людмила ВЛАСОВА

Фото вербум.рф