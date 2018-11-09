Назначения в правительстве

В правительстве Коми произошли кадровые изменения. Наталья Михальченкова, которая несла двойную служебную нагрузку, совмещая должности заместителя председателя правительства – министра образования, науки и молодежной политики, покинула министерский пост, но осталась на посту зампреда. Соответствующее распоряжение глава Коми Сергей Гапликов подписал 2 ноября, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Такое кадровое решение, скорее всего, вызвано тем, что Наталья Михальченкова возглавила исполком регионального отделения «Единой России», и помимо государственных дел ей приходится много и плотно заниматься партийной работой.

Исполнение обязанностей министра образования, науки и молодежной политики возложено на Наталью Якимову, которая занимала пост первого замминистра ведомства.

Еще одно изменение вызвано кончиной заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и транспорта региона Николая Герасимова. Распоряжением от 6 ноября глава Коми возложил обязанности министра на Алексея Просужих, первого замминистра минпрома.

Лина ПЕРОВА

Фото из архива «Республики» и БНК