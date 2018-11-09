Педагог из Сыктывкара представила лучший урок

Преподаватель Республиканского центра образования Лариса Стефанова возглавила реестр двадцати лучших авторов III Всероссийского конкурса методических разработок в номинации «Урок».

Конкурс проводился Министерством образования и науки России совместно с Национальной родительской ассоциацией. На суд жюри представлялись методические разработки, посвященные семье и традиционным семейным ценностям. Участниками стали руководители, заместители директоров, педагоги, учителя, работники дополнительного образования, воспитатели, педагоги-психологи, социальные педагоги, вожатые из более пятидесяти субъектов страны.

В конкурсе было три номинации: «Урок», «Внеклассное мероприятие», «Детско-родительское мероприятие». Как отмечают организаторы, в результате проведения конкурса была собрана серьезная методическая база по работе с детьми разных возрастов, подобраны ценнейшие методики на основе передовых технологий, которые позволят учителям, воспитателям, общественникам со всей страны получить материал для проведения уроков и внеклассных занятий. Это качественно расширит знания детей и родителей о семье, семейных ценностях и традициях.

Галина ГАЕВА

Фото минобрнауки Коми