Валерию Козлову передали ключ от фестиваля

В четверг, 8 ноября, в зале республиканского театра оперы и балета состоялось открытие XIII Межрегионального фестиваля детского и молодежного творчества «Сияние Севера».

Переполненный зал стал самым убедительным подтверждением масштабности мероприятия, зрители стояли даже в проходах. Фестиваль вполне может претендовать на самое значимое событие Года культуры в Коми: ведь он собрал талантливых детей из 27 городов Северо-Запада. По традиции визитной карточкой коллективов стали их выступления в праздничной концертной программе.

Под занавес церемонии открытия Валерию Козлову был вручен символический ключ фестиваля, который передала ему заместитель главы администрации Мурманска Людмила Левченко.

В течение трех дней творческие коллективы будут выступать на сыктывкарских сценах. Завершатся конкурсные мероприятия 11 ноября гала-концертом в республиканском театре оперы и балета.

Галина ГАЕВА

Фото Якова Шлегеля?