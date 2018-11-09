Интернет – в массы

В республике информатизируются даже самые отдаленные деревни

Как проходит информатизация Коми, что от этого получает население и каковы дальнейшие планы в этой сфере, обсудили в Госсовете Коми 7 ноября в рамках рассмотрения госпрограммы «Информационное общество».

Выступивший с основным докладом заместитель руководителя администрации главы Коми – начальник управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Евгений Морозов отметил, что вопросы информатизации «должны крутиться вокруг человека», и далее все тезисы своего выступления по максимуму подкреплял примерами из жизни.

Скорость, с которой информационные технологии стали неотъемлемой частью жизни современного человека, Евгений Морозов проиллюстрировал двумя фотографиями, на которых была изображена толпа людей во время схождения Благодатного огня в Иерусалиме. На первом фото – 2005 года – люди просто стоят в ожидании, на снимке, сделанном весной 2018-го, – буквально у каждого в руках светится экран мобильного устройства.

– Президент России делает ставку на цифровую экономику, потому что в ней заложены колоссальные возможности для прорывного роста. Россия должна войти в пятерку самых мощных экономик мира, а это невозможно сделать без информационных технологий. Поэтому у республики просто нет морального права стоять в стороне, – подчеркнул начальник управления. – Все наши жители должны иметь равные возможности в получении информации. Что дает людям информационное общество? Иное качество жизни, иные возможности. «Цифровое общество» – это не просто госпрограмма, это комплексный проект, который затрагивает все сферы жизни.

Особо Евгений Морозов остановился на построении в регионе информационной инфраструктуры. На сегодня в Коми из 759 населенных пунктов в шести отсутствует электрическая связь, в 99 отсутствуют услуги сотовой связи, в 472 нет фиксированного широкополосного доступа к интернету. За последние два года 45 населенных пунктов получили доступ к интернету, в этом году сеть появится еще в 27.

В качестве примера труднодоступного населенного пункта, где жизнь заметно изменилась после появления современных средств связи, Евгений Морозов привел деревню Нонбург в Усть-Цилемском районе. Многочисленным ее население никогда не было, сейчас там проживает порядка 80 человек, поэтому связь туда долго не прокладывали. Если жителю Нонбурга нужно было отправить весточку в райцентр, ее посылали с оказией на лодке до Трусово, до которого плыть надо пять часов, потом отправляли в Усть-Цильму. А сейчас жители Нонбурга спокойно общаются не только с райцентром, но и со всей страной, выходят на связь с родственниками за границей. К хорошему привыкают быстро, поэтому, когда поработавшую в тестовом режиме связь на некоторое время отключили, Евгению Морозову позвонила рассерженная женщина из Германии, которая не могла связаться с Нонбургом.

Докладчик подчеркнул, что доступная связь, это не только досуг (анализ трафика показал, что как только в селе появляется хороший интернет, его жители тут же становятся активными пользователями социальных сетей и начинают скачивать множество фильмов из интернета), но и возможность работать и получать образование удаленно, решать вопросы, связанные со здравоохранением, безопасностью. Поэтому планируется обеспечить каждый социально значимый объект на селе (ФАПы, подразделения МЧС, школы, участковые пункты полиции) связью со скоростью не менее 50 Мбит в секунду. Должна иметься техническая возможность подключения к интернету домохозяйств, сотовая связь должна быть на территории всех населенных пунктов.

Также Евгений Морозов рассказал о работе с населением в части информационной безопасности. Для этого специалисты управления организуют соответствующие курсы, проводят лекции среди школьников и студентов. Что касается вопроса физической безопасности, решению которого тоже способствует информатизация, то наглядный пример – проект «Безопасный город», реализуемый совместно с МВД, местными органами власти. Один из элементов этого проекта – система фотовидеофиксации на дорогах. Благодаря этому удалось заметно сократить ситуацию с ДТП на улицах Сыктывкара, хорошие результаты показывает и Ухта. Кроме того, прибавилось вливаний в бюджет от штрафов, полученных от нарушителей, действия которых зафиксировали камеры. Проект планируется расширять.

По данным, приведенным Евгением Морозовым, 77 процентов жителей Коми старше 14 лет зарегистрированы на портале Госуслуг. За этот год через портал подано более 308 тысячи заявлений на получение государственных и муниципальных услуг, что в четыре раза больше, чем в 2017-м. До конца года на портале появится 15 новых услуг, а сейчас им пользуются, например, чтобы записаться на прием в поликлинику, подать заявление в школу, загс, провести сделку с недвижимостью. Но немалая часть населения Коми еще не оценила полностью все возможности портала и то, что все государственные сервисы можно собрать у себя в телефоне. Евгений Морозов пообещал присутствовавшим на совещании лично помочь им научиться пользоваться этими полезными сервисами, если что-то не получается. Тем более что возможностей сейчас становится все больше и больше, внедряются уже суперсервисы, которые объединяют в себе множество полезных направлений и автоматически избавляют человека от различного рода организационных вопросов, стояния в очередях. Например, сейчас в России разрабатывается суперсервис «Рождение ребенка», который будет составлять для женщины планы-графики приема у врачей. В завершение выступления докладчик напомнил депутатам, что цифровизация – это общий проект, а не только того ведомства, которое он представляет, поэтому парламентариям тоже стоит включиться в его реализацию. Евгений Морозов призвал всех депутатов получить хотя бы одну госуслугу через портал, а потом рассказать, как он это сделал, какие возникли трудности и какие были плюсы, своим избирателям, посодействовав таким образом внедрению современных технологий в массы.

Депутаты, в свою очередь, попросили подготовить для них данные об информатизации в следующем году сельских населенных пунктов, о количестве обращений и запросов на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде от их жителей.

Директор Территориального фонда информации по природным ресурсам и охране окружающей среды республики Дмитрий Полшведкин рассказал о том, как в регионе строится инфраструктура пространственных данных. Касается это, в частности, замещения иностранного программного обеспечения российским (на этот счет есть федеральный приказ), разработки региональной геоинформационной платформы. Особая гордость для ведомства – действующая в Коми информационно-аналитическая программа «Лесные пожары» местной разработки, которая с каждым годом все более совершенствуется.

Руководитель ГАУ РК «МФЦ» Наталья Жегунова доложила, как в республике оказываются услуги по принципу «одного окна» и как будет развиваться это направление. За девять месяцев этого года число обращений в МФЦ составило 538,1 тысячи, планируется довести его до 831,6 тысячи, большинство населения довольно тем, как эти услуги предоставляются. В дальнейшем перечень услуг, оказываемых многофункциональными центрами, будет расширяться. Например, МФЦ в полном объеме будет оказывать услуги по выдаче загранпаспорта нового образца.

Несколько замечаний, касающихся реализации госпрограммы, высказала руководитель Контрольно-счетной палаты Коми Елена Филимонова. Она указала на то, что в бюджете было заложено 10 миллионов рублей на уравнивание сети станций спутникового позиционирования на основе ГЛОНАСС/GPS. С помощью этого можно сделать очень много полезного, в том числе в части организации пассажирских перевозок. Но сначала ведомство, возглавляемое Дмитрием Полшведкиным, должно было получить 14 существующих станций в оперативное управление. В нулевых годах на эти станции потратили три миллиона из республиканского бюджета, но оборудование «зависло» на балансе АО «Коми региональный диспетчерский центр», который уже полтора года фактически не работает. Евгений Морозов пояснил, что причина в том, что АО хоть и не работает по факту, официально не ликвидировано, сейчас вопрос о передаче станций решается.

Общий объем финансирования госпрограммы «Информационное общество» в нынешнем году составляет 1,17 миллиарда рублей. В следующем году планируется 1,33 миллиарда, в частности, вырастут суммы, выделяемые на реализацию проектов «Информационная безопасность» и «Безопасный город», работу сети многофункциональных центров.

Анна ПОТЕХИНА

Фото gsrk.ru