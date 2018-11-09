В Усинске открыли планетарий для детей

Удивительный и увлекательный космос стал ближе благодаря нефтяникам ЛУКОЙЛ-Коми.

На средства, перечисленные ЛУКОЙЛ-Коми, для усинского Центра дополнительного образования детей (ЦДОД) приобрели мобильный планетарий. Он представляет собой шатер, вмещающий до 25 человек: здесь посетители смогут погрузиться в увлекательный мир звезд, узнать о том, какие из них и в какое время года светят ярче, как называется самая большая звезда каждого созвездия и многое другое. В планетарии можно посмотреть десять познавательных фильмов о планетах и галактиках – кадры транслируются с помощью проектора, а уникальная система зеркал позволяет создать панорамный эффект и охватить весь купол планетария.

– Сегодня ЦДОД расширяет свои горизонты, потому что от дел земных мы переходим к делам космическим, – отметил на открытии планетария руководитель управления образования администрации Усинска Юрий Орлов. – Нам давно хотелось развивать астрономию и космические программы в нашем Центре дополнительного образования детей, потому что это так удивительно и интересно – смотреть на небо и наблюдать за тем, что там происходит. И вот благодаря ЛУКОЙЛ-Коми у нас появилась такая возможность.

От имени генерального директора ЛУКОЙЛ-Коми Александра Голованева с чудесным приобретением детей и взрослых поздравил сотрудник предприятия, депутат совета Усинска Юрий Лодыгин.

Юные усинцы пришли в полный восторг от увиденного. Казалось, созвездия были настолько близко, что до них можно дотянуться рукой, а спецэффект создавал иллюзию полета по ночному небу. Ребята не хотели, чтобы увлекательное путешествие по просторам космоса заканчивалось.

Посетить мобильный планетарий могут не только воспитанники ЦДОД, но и все желающие. Центр принимает заявки от школ и детских садов. А устраивать космические одиссеи при желании можно и за пределами образовательного учреждения: оборудование мобильного планетария в собранном виде нетрудно перевозить.

Альбина ХАЗИЕВА