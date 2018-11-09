Наказы гражданского форума

На юбилейном слете дискутировали о миссии Общественной палаты

Шестого ноября общественники республики собрались на юбилейный, десятый Гражданский форум. На этот раз формат мероприятия претерпел некоторые изменения – не было традиционных секций, но дискуссия как непременный атрибут слета общественников состоялась и была посвящена миссии Общественной палаты, основным направлениям деятельности, реализуемым проектам, а также перспективам и приоритетам, воплощать которые предстоит новому, уже избранному шестому составу палаты.

Форум начался с минуты молчания – в этот день в Санкт-Петербурге простились с зампредом правительства Коми – министром инвестиций, промышленности и транспорта Николаем Герасимовым. Это печальное событие сказалось на составе представителей власти – правительство региона практически в полном составе находилось на похоронах, и выступить с приветственным адресом от лица главы Коми было поручено зампреду Наталье Михальченковой – единственной из высшего руководства, кто находился в данный момент в республике.

Наталья Михальченкова поблагодарила пятый состав палаты за партнерство, пожелала успехов в работе новому составу и вручила награды – знак отличия за заслуги перед Республикой Коми председателю Общественной палаты Галине Киселевой и благодарственные письма членам палаты Валентине Кулимовой, Мнацакану Никогосяну и протоиерею отцу Федору (Федько).

От имени Госсовета присутствующих приветствовал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Геннадий Горбачев, пожелавший участникам форума активной дискуссии во благо республики и также вручивший ряд благодарностей от законодательного органа власти активным общественникам.

На этом церемония награждений не закончилась – к трибуне выходили представители учреждений и общественных организаций, посчитавшие важным отметить некоторых членов палаты. В свою очередь Галина Киселева вручила почетную грамоту члену сразу двух палат – федеральной и региональной – Анне Чураковой, выразив надежду, что в шестом составе она еще больше поднимет авторитет палаты среди регионов.

После небольшого перерыва началась деловая часть мероприятия. Как напомнила Галина Киселева, при подготовке к форуму палата провела несколько дискуссионных площадок, которые стали своеобразным отчетом о работе пятого состава. Поэтому слово было дано руководителям этих встреч. Зампред палаты Валентина Кулимова рассказала о формах взаимодействия с органами власти, перечислила всех коллег, кто входит в общественные советы министерств и ведомств, и о совместных выездах на строящиеся объекты и в учреждения здравоохранения. О проектной деятельности отчиталась Галина Лапшина. Сама она выступила инициатором проекта под названием «Первый конкурс на лучшую организацию деятельности общественных советов (муниципальных общественных палат)». Кураторами проекта «Земля для многодетных» стали Елена Щербина и Дарья Шучалина. Нина Новикова и Евгений Напалков вели проект «Патриотизм должен быть деятельным», а Галина Кравченко и Валентина Кулимова – «Кто в ответе за порядок в местах захоронения?».

Анна Чуракова рассказала об итогах круглого стола стратегической сессии по проблемам молодой семьи, целью которого была выработка механизмов, позволяющих оказывать таким семьям гос-поддержку.

Результаты своей работы на этом мероприятии представляли рабочие группы по трем направлениям: жилье для молодой семьи, социальные гарантии и меры поддержки, гарантии по трудоустройству и сохранению рабочих мест. Рекомендации общественников были направлены в правительство, и теперь шестому составу палаты предстоит проконтролировать, что из этого будет реализовано.

Кроме того, Анна Чуракова была одним из инициаторов проведения медиафорума «Местные», спикерами на котором по ее приглашению выступили члены Общественной палаты России. В числе решений медиафорума – учредить звание «Почетный журналист Республики Коми» по аналогии с федеральным званием «Заслуженный журналист Российской Федерации». Соответствующий проект об изменениях в республиканский закон о наградах и поощрениях глава Коми уже внес в Госсовет. Ожидается, что документ будет рассмотрен парламентариями на ближайшей сессии. Не исключено также, что накануне 100-летия республики будет учреждена премия за вклад в развитие журналистики Коми.

Следующая часть форума получилась лирической: Галина Киселева очень тепло рассказала обо всех членах палаты пятого состава, отметив вклад каждого. Чуть позже столь же добрые и искренние слова были сказаны в адрес самой Галины Киселевой. От имени коллег выступила Галина Лапшина, отметившая, что нынешнему председателю, как, пожалуй, никому другому, удавалось найти подход к каждому общественнику.

– Когда в палате 30 человек, все с богатым опытом и с собственным мнением, как сделать, чтобы получилась команда? Галине Викторовне это удавалось. Вам пришлось руководить Общественной палатой в сложный период, но все мы – члены, эксперты – надеемся, что будем продолжать с вами работать, – выразила всеобщее мнение под аплодисменты зала Галина Лапшина, обращаясь к Галине Киселевой.

Затем были обнародованы результаты опроса, который по просьбе палаты провела Общественная приемная главы Коми. Жителям республики был задан вопрос, знают ли они о таком общественном институте. Выяснилось, что большинство – 53,9 процента опрошенных знают про Общественную палату, 37,5 процента – что-то слышали, 1,9 процента затруднились с ответом, а 6,7 процента заявили, что впервые об этом слышат.

Второй вопрос касался того, чем должна заниматься палата. По мнению 58,6 процента респондентов, ее задача – защита прав и интересов людей, 53,8 процента считают, что это должно быть обсуждение проблем общества и отдельных его граждан. 50 процентов видят целью работы общественников контроль за деятельностью правительства, 40,4 процента – взаимодействие с органами власти. 23 процента назвали задачей палаты общественную экспертизу готовящихся к принятию законов, 5,8 процента – формирование гражданского общества.

Заодно опрашиваемых попросили поставить оценку работе палаты. 1,9 процента поставили наивысший балл. Как самокритично отметила Галина Киселева, она не ожидала отличных оценок. «Хорошо» поставили 28 процентов, «удовлетворительно» – 24 процента, низшую оценку «плохо» – 5,8 процента респондентов.

– Всегда и всем довольных не бывает никогда, – констатировала председатель палаты. – Но статус палаты нельзя опускать. Завоевать доверие людей – дело каждого члена Общественной палаты. Страшно и стыдно, имея статус члена палаты, его запачкать.

Заключительную часть слета посвятили дискуссии. О том, какова миссия Общественной палаты, высказались эксперт Григорий Спичак и депутат Госсовета Коми Сергей Гагаузов.

Как подчеркнул Григорий Спичак, общественная палата – чисто российское явление, в США и других западных странах такого института нет, как нет там и программы патриотического воспитания. Эксперт напомнил, с чего все начиналось. В Коми в 1990-е было несколько женских движений с яркими лидерами, они конкурировали, выясняли отношения и по очереди приходили «за правдой» к первому главе республики Юрию Спиридонову, так же, как приходили активисты организаций инвалидов, ветеранов и так далее. Главе это надоело, и он предложил объединиться. Так появилась идея Общественной палаты, которая должна была аккумулировать все острые вопросы общественной жизни. Первая палата существовала на общественных началах, ее возглавила Ольга Савастьянова, ныне депутат Госдумы.

– Когда рождалась палата, предполагалось, что она – явление временное, – продолжил Григорий Спичак. – Но прошло 20 лет, а она не умерла и осталась востребованной. Как осталась актуальной и ее стратегическая задача – объединение общественников.

Сергей Гагаузов в продолжение этих слов порассуждал, почему сейчас наблюдается кризис доверия к Общественной палате.

– Людей в палату выбирают, руководствуясь российским менталитетом, но как только ты стал членом палаты, ситуативное уважение пропадает, люди уже по-другому видят тебя в этом статусе и предъявляют более высокие требования. Миссия членов палаты – работать вместе с властью над решением проблем, потому что рычаги воздействия – у власти. Но многим это не нравится, потому что они считают, что палата должна быть карательным органом по отношению к власти. Необходимо найти баланс суммарной ответственности, когда власть и общественность делают общее дело, и нужно поднять уровень доверия людей к Общественной палате, – отметил парламентарий.

Еще один участник дискуссии Юрий Беляцкий предположил, что компонент неуспеха Общественной палаты в нынешней модели ее формирования. Две трети состава назначается властью, а третья часть выбирается теми, кто был делегирован властью. А надо, чтобы избрание членов палаты было более демократическим. Палата должна участвовать в формировании общественных советов министерств и ведомств, члены которых в свою очередь могут стать экспертным сообществом, так же, как и члены муниципальных общественных советов. А председатели советов должны входить в состав Общественной палаты, что сделает их независимыми и неподверженными влиянию глав муниципалитетов.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru и op.rkomi.ru