Кадровое ноу-хау Княжпогостской ЦРБ

Нетривиальное решение кадровой проблемы нашли в Княжпогостской центральной районной больнице – средний медицинский персонал здесь решили подготовить из своих же работников – младших медсестер по уходу за больными. Руководство ЦРБ договорилось с Сыктывкарским медколледжем о подготовке специалистов по специальной, рассчитанной на четыре года очно-заочной программе.

С 6 ноября 15 человек уже приступили к обучению. Пятеро самостоятельно оплачивают учебу, за десятерых студентов платит медучреждение, а за это, согласно заключенным договорам, будущие медсестры должны отработать по полученной специальности в Княжпогостской ЦРБ десять лет.

Председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева, посетившая это медучреждение в ходе своей рабочей поездки в Емву, высоко оценила кадровое ноу-хау руководства центральной районной больницы.

Как рассказала главный врач ЦРБ Ирина Щербович, на предложение повысить свою квалификацию младшие медработники откликнулись с большим энтузиазмом. Всего в группе будет обучаться 20 человек, в том числе работники айкинской больницы из соседнего Усть-Вымского района.

Пополняется Княжпогостская ЦРБ и молодыми специалистами с высшим медицинским образованием. В этом году в поликлинику Емвы пришли работать два терапевта и стоматолог. Все они местные, учились по целевому направлению на контрактной основе. Зарплата молодых врачей устраивает, а жилье им предоставляет работодатель.

В будущем в подразделения центральной районной больницы прибудут еще 20 специалистов, которые сейчас учатся в медицинских вузах по контрактам и целевым направлениям. Кадровый дефицит как раз и составляет 20 человек – на 60 врачебных ставках в ЦРБ работают 40 докторов, которым приходится быть совместителями.

– Наши врачи – универсалы, у каждого минимум две специальности: хирург-онколог, врач ЛОР – физиотерапевт, терапевт-геронтолог. Окулист будет проходить специализацию по УЗИ-диагностике, учитывая, что у нас появился новый УЗИ-аппарат, – отметила Ирина Щербович.

Но потребность в узких специалистах все равно остается. Привлечь их попытались с помощью подъемных. В этом году Княжпогостская ЦРБ впервые вошла в программу «Земский доктор». Раньше, поскольку больница расположена в городе и не относится к сельским территориям, данная программа на это медучреждение не распространялась. Теперь же войти в нее удалось, так как Емва признана моногородом. Минздрав выделил два с половиной миллиона рублей – подъемные для сельского фельдшера и двух узких специалистов – невролога и акушера-гинеколога. Правда, найти невролога так и не удалось, и один миллион придется вернуть в казну.

Надежда Дорофеева поинтересовалась укомплектованностью районной больницы современным медицинским оборудованием. Спикеру парламента Коми продемонстрировали новенький УЗИ-аппарат и поступивший четыре года назад цифровой рентген-аппарат. Раньше для таких обследований жителям района приходилось ездить в Сыктывкар в диагностический центр.

В следующем году в ЦРБ обещают поставить маммограф, а в 2020-м – флюорографическую установку. Имеющийся передвижной флюорограф, поступивший по нацпроекту в 2008 году, не успевает обслужить всех пациентов, ведь он работает сразу на три района – Удорский, Усть-Вымский и Княжпогостский и к тому же морально и технически устарел, случаются регулярные поломки. Подана заявка и на санитарный транспорт.

Еще одно изменение касается качества обслуживания пациентов. В этом году в поликлинике сделали ремонт и открыли «вежливую регистратуру». Это первый шаг в реализации проекта «Бережливая поликлиника». На ремонтные работы и закуп оборудования минздрав выделил четыре миллиона 200 тысяч рублей. Увиденным спикер парламента осталась довольна.

– В Госсовете идет подготовка к рассмотрению госпрограммы «Развитие здравоохранения в Республике Коми» на 2019-й и последующие годы. Поэтому цель нынешней поездки – оценить на примере Княжпогостской ЦРБ, как сегодня в наших муниципалитетах организовано медицинское обслуживание, как решаются кадровые вопросы, – отметила она на брифинге по итогам посещения медучреждения.

По ее словам, больница произвела приятное впечатление. Регистратура – это по-настоящему европейский стиль.

– Зарегистрировавшись через терминал, получаешь талончик и спокойно ждешь своей очереди на удобных сиденьях. Вопросы кадрового обеспечения решаются очень грамотно. Особо порадовало решение проблемы по среднему медперсоналу, это интересный опыт, достойный изучения. С одной стороны, медицинское учреждение платит за обучение кадров из своих внебюджетных средств, а с другой – если ты сегодня не вложишься в кадры, то что будешь иметь завтра? Мы увидели новое оборудование. Хочется надеяться, по новому нацпроекту, который будет запущен в 2019 году, районные больницы получат дополнительное финансирование и новую медицинскую технику, – заключила Надежда Дорофеева.

Галина ВЛАДИС

Фото gsrk.ru