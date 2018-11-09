В столице Коми реконструировали мост через Човъю

В Сыктывкаре между центром и Эжвинским районом на автомобильной дороге завершились работы по реконструкции моста через реку Човъю. 7 ноября его официально открыли для движения автотранспорта. В эксплуатацию введены все четыре полосы движения. Мост связывает Сыктывкар не только с Эжвой, но и с Ухтой, Сосногорском и другими северным районами и городами республики.

Работы на второй очереди моста на одиннадцатом километре автодороги Сыктывкар – Эжва шли с октября прошлого года. В первую очередь разобрали старый, пришедший в аварийное состояние мост, чтобы на его месте возвести новый. Машины ездили по мосту, который открыли в сентябре 2016 года.

Стоимость первой очереди реконструкции моста через Човъю составила 173 миллиона рублей. Вторая очередь обошлась дешевле. Цена муниципального контракта – 126 миллионов рублей, из них 66 миллионов выделено из бюджета Сыктывкара, а оставшаяся сумма из республиканской казны.

Протяженность моста – 103 метра, вместе с подъездными путями – порядка 650 метров. Было смонтировано более 930 кубометров сборных железобетонных конструкций, залито 365 кубометров монолитного железобетона. Уложено 9178 квадратных метров асфальтового покрытия. На всем протяжении моста установлены ограждающие конструкции и шестнадцать опор наружного освещения.

– Мы этот мост ждали, проектировали, и сегодня расширенная дорога повлияет на улучшение транспортной обстановки, – рассказал журналистам сыктывкарский градоначальник Валерий Козлов. – Уверен, что жители столицы Коми по достоинству оценят новый объект транспортной инфраструктуры, и ежедневные поездки станут более комфортными и безопасными. Компания проявила себя как ответственный подрядчик при строительстве первой и второй очередей. Качество оценят наши водители. Мы не сомневаемся, что этот мост на годы.

По словам мэра, при формировании плана на 2020 и 2021 годы рассматривается возможность проектирования для расширения трассы. Уже определены наиболее узкие и нуждающиеся в реконструкции участки дороги.

Градоначальник поблагодарил республиканское правительство за содействие и софинансирование работ по реконструкции моста, а также подрядную организацию «Комистроймост», которая выполнила все работы качественно и точно в срок.

Заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Республики Коми Эдуард Слабиков подчеркнул, что реконструкция моста в перспективе позволит приступить к расширению данной автомобильной дороги до четырех полос. В настоящий момент региональным правительством и муниципальными властями прорабатывается возможность реализации такого проекта в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги». Федеральная программа, в которую столица Коми с большой вероятностью войдет в 2019 году, позволит Сыктывкару ежегодно получать на дорожную инфраструктуру 450 миллионов рублей. Благодаря этому дальнейшая реконструкция трассы между Сыктывкаром и Эжвой будет продолжена.

По словам главного инженера ООО «Комистроймост» Юрия Костина, особых трудностей в строительстве не было. Подрядчик только посетовал на сложности с демонтажем старого моста.

– Планировали разобрать мост за месяц, но конструкции оказались массивные, поэтому ушло два с половиной месяца, – рассказал он. – Еще одна сложность – цены, заложенные в контракте, не соответствовали реальной стоимости металлоконструкций. Мы вынуждены были приобрести их на порядок дороже. Дело в том, что контракт разыгрывался в 2017 году, а основные поставки материалов произошли в этом году.

Начальник отделения дорожной инспекции регионального управления ГИБДД Борис Кузнецов отметил, что начало движения в две полосы в каждом направлении позволит сократить время на поездки между Эжвинским районом и Сыктывкаром, а также повысит безопасность дорожного движения на этом участке трассы.

Артур АРТЕЕВ

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