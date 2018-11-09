Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! Дорогие ветераны!

Примите искренние поздравления с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Служба в органах внутренних дел требует высочайшего профессионализма, принципиальности, самоотдачи, смелости и мужества. Вы призваны защищать права, свободу и покой наших граждан, интересы общества и государства, законность и правопорядок. Из всех правоохранительных органов вы ближе всех находитесь к людям, именно к вам обращаются в первую очередь, когда случается беда. Чем выше уровень доверия граждан, тем сложнее и ответственнее работа. От эффективности вашего труда во многом зависят социально-экономическая обстановка в регионе, качество жизни людей.

Отрадно, что в органах внутренних дел республики работают настоящие профессионалы, которые с честью и достоинством несут службу, работают не жалея себя, не считаясь с личным временем, порой в ущерб семье, родным и близким. Поверьте, мы это очень ценим.

В этот праздничный день особо хочу поблагодарить ветеранов, которые всю жизнь посвятили служению Отечеству и сегодня продолжают делиться своим опытом с молодыми коллегами.

От всей души желаю всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия, успехов в службе и новых профессиональных достижений.

Глава Республики Коми С.А. Гапликов