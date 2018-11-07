В Коми почтили память Юрия Спиридонова

1 ноября в Сыктывкаре прошли мероприятия, приуроченные к восьмидесятилетию со дня рождения первого главы Республики Коми Юрия Спиридонова.

Утром на Краснозатонском кладбище столицы собрались родные, друзья и соратники Юрия Спиридонова. Его вдова Галина Медуха поблагодарила всех, кто уже восемь лет два раза в год – в день рождения и в день смерти супруга собираются здесь, чтобы почтить память друга.

В десять утра в Сыктывкаре на здании администрации главы Республики Коми открыли мемориальную доску Юрию Спиридонову. Ткань с гранитной доски сняли первый заместитель председателя правительства региона Лариса Максимова и Галина Медуха. Барельеф с портретом Спиридонова сделал заслуженный художник России, ведущий скульптор Коми Анатолий Неверов. Гранитный мемориал закрепили рядом с доской первому секретарю Коми областного комитета КПСС Ивану Морозову.

Центральным мероприятием дня стала научно-практическая конференция «Юрий Спиридонов и его время», которая прошла в зале заседаний республиканского парламента. Ее участники неоднократно отмечали, что масштаб личности первого главы Коми сложно переоценить. В первой части конференции прозвучали доклады о законотворческой деятельности Верховного Совета Коми АССР, опыте региональной политики, развитии фундаментальной академической науки в регионе в девяностые годы, создании региональной модели национальной политики.

Преобразования, которые произошли в республике под руководством Юрия Спиридонова, можно по праву считать самыми важными и масштабными для развития региона. В непростое время многое нужно было делать практически с нуля, и в Коми принимались решения, которые становились передовыми в России. В законотворческой деятельности было разработано более сотни законов, принятых Верховным Советом XII созыва. Среди них законы о собственности, о недрах, о защищенности инвалидов, государственных языках, государственных символах, об исполнительной власти и другие.

Доклад о законотворческой деятельности Верховного Совета Коми АССР XII созыва представила спикер регионального парламента Надежда Дорофеева.

– В девяностых годах здесь кипели нешуточные баталии, – напомнила она. – Это были годы тяжелейших испытаний: шла перестройка всей политической и экономической системы страны. Именно Юрий Алексеевич возглавил наш северный край в то непростое время, с честью проведя корабль под названием «Республика Коми» через все штормы, бури и «девятые валы». Во многом именно Юрий Алексеевич обеспечил эволюционный, а не революционный переход власти. Многие нормативно-правовые акты, принятые в те годы, действуют и до сих пор. А апогеем деятельности депутатов XII созыва, безусловно, стало принятие в 1994 году Конституции республики, по которой мы сегодня живем.

На конференции прозвучало предложение переименовать Октябрьский проспект столицы в честь первого главы республики. Имя Спиридонова уже носит одна из улиц столицы Коми, гимназия искусств в Сыктывкаре, читальный зал библиотеки УГТУ в Ухте, городской стадион в Усинске.

Завершились юбилейные мероприятия вечером памяти в Коми республиканской филармонии. Глава региона Сергей Гапликов в своем приветствии подчеркнул значимость Юрия Спиридонова в истории республики, его личные качества и непростую судьбу.

– Человек растет по мере того, как растут его цели. И это абсолютно справедливо можно отнести к Юрию Алексеевичу, – сказал Сергей Гапликов. – Потому что в очень сложный период, взяв на себя ответственность, принимая порой непопулярные решения, но при этом добиваясь результата, он сумел сделать больше, чем кто-либо другой мог добиться на его месте. Он всегда и везде был честен с людьми, жил полной жизнью, стремился сделать то, что другим не под силу. Получалось – радовался, не получалось – не опускал руки. Мы должны достойно продолжить его дело, чтобы наша большая, многонациональная и горячо любимая им республика жила и процветала.

В этот же день состоялась презентация книги Людмилы Прошак «Работайте, в работе счастье». В книгу вошли воспоминания Юрия Спиридонова. Это не первая книга Людмилы Прошак, посвященная Юрию Алексеевичу. Первый глава республики стал прототипом главного героя еще одной книги Прошак – Федора Стефанова из повести «Северный волк».

ГТРК «Коми гор» представила фильм 1996 года «Святейший Патриарх Алексий II на Усть-Вымской земле» («Емдінса му вылӧ Святейшейлӧн волӧм») с участием Юрия Спиридонова, а телеканал «Юрган» презентовал фильм о Спиридонове «Всегда первый».

Напомним, Юрий Спиридонов возглавлял республику с 1994 по 2001 год. Под его руководством Верховный Совет Коми принял новую демократическую Конституцию, избран новый парламент – Государственный Совет. В 1999 году был введен в строй новый лабораторный корпус академического института в Сыктывкаре – первое вновь построенное лабораторное здание в истории современной Российской академии наук. Был возведен Стефановский собор.

Благодаря управленческим решениям Юрия Спиридонова в Сыктывкаре появился уникальный на Северо-Западе России кардиологический диспансер, образованы гимназия искусств и физико-математический лицей-интернат. Создан республиканский благотворительный общественный фонд жертв политических репрессий «Покаяние», председателем которого с 1996 по 2002 год был сам Юрий Спиридонов.

Артур АРТЕЕВ

Фото gsrk.ru