Триумф юных бендистов из Архангельска

Автор: Редактор 07.11.2018

С 31 октября по 2 ноября в Сыктывкаре проходил международный турнир по хоккею с мячом среди юниоров 1999-2001 годов рождения, посвященный 80-летию со дня рождения первого главы Коми Юрия Спиридонова. Молодежная дружина местного «Строителя» осталась без медалей, победили юниоры архангельского «Водника».

Помимо уже упомянутых «Строителя» и «Водника» в соревнованиях участвовали еще три клуба: «Юсдаль» (Швеция), нижегородский «Старт» и кемеровский «Кузбасс». Еще до начала турнира президент ХК «Строитель» Константин Агафонов отметил, что задачи перед местными хоккеистами стоят самые высокие, во всех матчах они должны были действовать агрессивно, по-хозяйски. Однако этой «накачки» хватило только на круговой турнир, где каждый клуб встретился с каждым. Лишь однажды сыграв вничью (со счетом 3:3 завершился матч с хозяевами льда), лидерство тут сразу обозначил «Водник». «Строитель» с двумя победами, одной ничьей и одним поражением вышел в плей-офф со второго места. Обидчиками местных хоккеистов стали шведские юниоры, которых тренирует легендарный бендист, шестикратный чемпион мира и десятикратный чемпион России Михаил Свешников.

В полуфинале 2 ноября сыктывкарцы играли со «Стартом». Упорная игра на вязком из-за потепления поле превратилась в настоящую битву нервов. Во втором тайме стало ясно, что все решит лишь один момент, и он случился у «Старта». После розыгрыша углового на 57-й минуте (матчи юниоров длились по 60 минут) гол забил полузащитник Степан Ковшов. Почти сразу главный тренер молодежной команды «Строителя» Александр Прокудин взял тайм-аут, попытавшись жестко «накачать» воспитанников. Но действия это не возымело, и несколько последних атакующих волн успехом не увенчались. В другом полуфинале «Водник» победил «Юсдаль» со счетом 8:4.

Матч за третье место и финал прошли в этот же день. Подопечные Михаила Свешникова повели себя в гостях, как дома. Они упорно отыгрывали голы «Строителя» и в итоге, выйдя вперед, сохранили преимущество до финального свистка. Итог игры – 4:3 в пользу «Юсдаля». В финале «Водник» не оставил шансов «Старту», разгромив нижегородцев со счетом 5:1. Четыре гола забил 19-летний Илья Насекин, которого в итоге признали лучшим нападающим турнира (всего он забил 14 мячей). Лучшими вратарем и защитником турнира признали игроков «Строителя» – Макара Екишева и Андрея Куликова (№4 на фото) соответственно. Среди полузащитников выделили игрока «Старта» Никиту Кочетова. Приз главной звезды турнира получил швед Элиас Свартсве.

Ярослав СЕВРУК 

Фото автора

Оставьте первый комментарий для "Триумф юных бендистов из Архангельска"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.