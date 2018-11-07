Триумф юных бендистов из Архангельска

С 31 октября по 2 ноября в Сыктывкаре проходил международный турнир по хоккею с мячом среди юниоров 1999-2001 годов рождения, посвященный 80-летию со дня рождения первого главы Коми Юрия Спиридонова. Молодежная дружина местного «Строителя» осталась без медалей, победили юниоры архангельского «Водника».

Помимо уже упомянутых «Строителя» и «Водника» в соревнованиях участвовали еще три клуба: «Юсдаль» (Швеция), нижегородский «Старт» и кемеровский «Кузбасс». Еще до начала турнира президент ХК «Строитель» Константин Агафонов отметил, что задачи перед местными хоккеистами стоят самые высокие, во всех матчах они должны были действовать агрессивно, по-хозяйски. Однако этой «накачки» хватило только на круговой турнир, где каждый клуб встретился с каждым. Лишь однажды сыграв вничью (со счетом 3:3 завершился матч с хозяевами льда), лидерство тут сразу обозначил «Водник». «Строитель» с двумя победами, одной ничьей и одним поражением вышел в плей-офф со второго места. Обидчиками местных хоккеистов стали шведские юниоры, которых тренирует легендарный бендист, шестикратный чемпион мира и десятикратный чемпион России Михаил Свешников.

В полуфинале 2 ноября сыктывкарцы играли со «Стартом». Упорная игра на вязком из-за потепления поле превратилась в настоящую битву нервов. Во втором тайме стало ясно, что все решит лишь один момент, и он случился у «Старта». После розыгрыша углового на 57-й минуте (матчи юниоров длились по 60 минут) гол забил полузащитник Степан Ковшов. Почти сразу главный тренер молодежной команды «Строителя» Александр Прокудин взял тайм-аут, попытавшись жестко «накачать» воспитанников. Но действия это не возымело, и несколько последних атакующих волн успехом не увенчались. В другом полуфинале «Водник» победил «Юсдаль» со счетом 8:4.

Матч за третье место и финал прошли в этот же день. Подопечные Михаила Свешникова повели себя в гостях, как дома. Они упорно отыгрывали голы «Строителя» и в итоге, выйдя вперед, сохранили преимущество до финального свистка. Итог игры – 4:3 в пользу «Юсдаля». В финале «Водник» не оставил шансов «Старту», разгромив нижегородцев со счетом 5:1. Четыре гола забил 19-летний Илья Насекин, которого в итоге признали лучшим нападающим турнира (всего он забил 14 мячей). Лучшими вратарем и защитником турнира признали игроков «Строителя» – Макара Екишева и Андрея Куликова (№4 на фото) соответственно. Среди полузащитников выделили игрока «Старта» Никиту Кочетова. Приз главной звезды турнира получил швед Элиас Свартсве.

Ярослав СЕВРУК

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