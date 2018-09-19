Sim-карта для батона

В современном мире пекарям не обойтись без мобильных технологий

Новые технологии вполне совместимы с традициями, и нечто, на наш взгляд, совершенно не меняющееся на протяжении десятилетий, вроде фонаря напротив вашего дома или хлеба, который вы покупаете в ближайшем магазине, вдруг оказывается «замешанным» на современных гаджетах. На прошлой неделе местные представители оператора сотовой связи «МегаФон» провели совместный пресс-тур с одним из старейших предприятий столицы Коми – ООО «Сыктывкархлеб», чтобы показать, как мобильные технологии помогают современным пекарям.

Где находится Сыктывкарский хлебозавод, знают многие – вкусные запахи пробиваются даже в окна проезжающих мимо него по Октябрьскому проспекту автобусов и машин. Рецептура многих изделий здесь не меняется уже десятилетиями, хотя сам завод постоянно модернизируется: появляются новые печи и другое оборудование. Меняются и условия торговых сетей, некоторые, например, требуют, чтобы вся продукция была упакованной и желательно уже нарезанной. Ужесточаются нормы по срокам доставки свежего хлеба в магазин: за опоздания поставщик может лишиться контракта, а его место займет конкурент из соседнего региона. И в детских садах, школах, точках общепита свежий хлеб тоже всегда должен быть в строго оговоренное время – к завтраку.

Сейчас семь производственных подразделений «Сыктывкархлеба», расположенных в разных частях Коми, за год выпускают больше 12 тысяч тонн хлебобулочных, сухарно-бараночных и кондитерских изделий, которые продаются в большинстве крупных населенных пунктов республики, в Архангельской области. Немалая доля продукции доставляется в торговые точки автотранспортом, порой хлеб нужно везти за сотни километров, по бездорожью, по территориям с неустойчивой мобильной связью либо вовсе без нее. Да и в городе хватает проблем с пробками. В таких условиях важно всегда знать, где находится машина с продукцией, не отстает ли она от графика, не попала ли в аварию или сломалась, нужно ли выслать резервный транспорт?

Чтобы оперативно отслеживать движение транспорта, на хлебозаводе решили обратиться к современным технологиям – все 55 машин, работающих на доставке продукции, оснастили навигационными терминалами с sim-картами «МегаФона». Уже порядка трех лет за доставкой хлеба здесь следят в удаленном режиме: за какое время машина прошла ту или иную часть пути, не пропустил ли водитель торговую точку, не отклонился ли от маршрута. Сеть этого мобильного оператора покрывает солидную часть территории Коми, но белые пятна все же пока есть. Все передвижения машины в любом случае фиксируются в терминале, и как только она выедет в зону, где есть хотя бы минимальный сигнал, логист предприятия тут же получит всю историю перемещений и стоянок автомобиля.

– Мы не забываем о традициях хлебопечения, но идем в ногу с новыми технологиями, – отметила коммерческий директор ООО «Сыктывкархлеб» Мария Склярова. – Например, у нас есть корж молочный, который производим по стандартам 1977 года. Мы ведем контроль качества на всех этапах производства от поставки сырья до отгрузки и доставки продукции. Благодаря «умным» технологиям наш логист может среагировать на любые форс-мажорные обстоятельства, даже если он находится вне офиса.

– Общество движется семимильными шагами в цифровое будущее, лет через 10-12 такие вещи, как роботы-хирурги, самоуправляемые автомобили, станут вполне обыденными. Мы сами двигаемся по этому пути, например, в Казани наша компания реализовала в качестве эксперимента проект по автопилотированию 15-местного пассажирского шаттла, – рассказал руководитель по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» в Коми Александр Никитонов. – Что касается нашей республики, только за последний год спрос на услуги автоматической передачи данных с устройств по технологии IoT вырос на 35 процентов. Например, несколько месяцев назад мы установили в парках Сыктывкара, на переправах в Седкыркеще и Заречье работающие в режиме реального времени камеры, которые управляются посредством sim-карт, они уже помогли в поимке правонарушителей. Кроме «Сыктывкархлеба» совместные проекты по контролю автопарка мы реализуем и с другими крупными предприятиями. Sim-карты используются в банкоматах, платежных терминалах, охранных системах, и, кстати, более шести тысяч фонарей Сыктывкара ежедневно дистанционно зажигаются с помощью наших карт.

Анна ПОТЕХИНА

Фото Юрия ЕФИМЦА и Виктора БОБЫРЯ